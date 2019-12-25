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Класковский: Надолго ли отбился Лукашенко от Москвы?

26.12.2019 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Да уж, капитально подставил белорусское руководство российский премьер Дмитрий Медведев.

Класковский: Надолго ли отбился Лукашенко от Москвы?
Возьми вдруг и расскажи о 31-й дорожной карте углубления интеграции, в которой, оказывается, единая валюта и наднациональные органы, пишет Белсат. А ведь так складно пели белорусские начальники электорату, что нечего психовать по поводу сдачи независимости, поскольку, мол, переговоры с Москвой сугубо экономические.

Потом уже и Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» был вынужден признаться, что есть эта чертова карта, причем в ней даже покруче вещи – общий парламент и президент. Но якобы он, Лукашенко, еще на переговорах в Сочи 7 декабря условился с Владимиром Путиным эту злосчастную карту снять с обсуждения.

Кремлю важно подмять Беларусь

Так или иначе, но как минимум стало очевидно, что высокие белорусские чиновники пудрили собственному народу мозги, утаивали правду о предложениях Москвы. А Медведев взял и сдал, выставил в глупом свете. Да и Путин на пресс-конференции 19 декабря, рассуждая о перспективах дешевого газа для Беларуси, поставил условием унификацию законодательства и наднациональные структуры, включая эмиссионный орган (что означает ту же единую валюту).

К слову, это заявление Путина как-то не стыкуется с уверением Лукашенко, что еще в Сочи они договорились 31-ю карту не трогать. Да, скорее всего, пока будет дан ход 30 уже согласованным (или почти согласованным) картам, а ту козырную, 31-ю, Кремль до поры до времени придержит.

Но то, что он выжидает момент для навязывания единой валюты (проще говоря – российского рубля) и политических надстроек, после свежих откровений российских лидеров стало ясно как божий день.

Подтверждается то, о чем как дятлы долбили независимые белорусские обозреватели, включая вашего покорного слугу: «углубленная интеграция» для Кремля – лишь удобный способ сначала заякорить Беларусь, а потом если не поглотить, то превратить в картонное марионеточное государство. Сверхзадача Кремля – закрепить за собой эту территорию как зону жизненно важных интересов.

Скупят с потрохами

При этом Москва может позволить себе поиграть с Минском, как кошка с мышкой. По данным источников РБК, стороны действительно отложили решение о наднациональных органах, соответствующая «дорожная карта» может быть реализована в 2023–2024 годах, когда, как предполагается, будут в основном выполнены 30 других.

Но здесь следует подчеркнуть, что и эти 30 якобы чисто экономических карт грозят откусить солидную часть белорусского суверенитета в чувствительных областях типа налоговой политики. По сути, Москва попытается перевести белорусов на свое законодательство. Не станет же она коверкать свой налоговый и прочие кодексы ради «младших братьев».



Принцип «два государства – один рынок» в условиях колоссальной разницы весовых категорий партнеров, мощи и агрессивности российского капитала приведет к быстрой скупке Беларуси с потрохами.

Ну, а хождение российского рубля, общий парламент (в котором Беларуси наверняка не дадут паритета) и, наконец, общий президент станут последними гвоздями в крышку гроба белорусского суверенитета. Президент же будет только один, и Кремль видит в этом кресле явно не Лукашенко.

Ловушка пакетного принципа

Именно поэтому действующий руководитель Беларуси, который отнюдь не спешит на пенсию и наверняка крепко думает о будущем своей родни, так упирается и будет упираться. Пока, видимо, расчет на то, что через нудный торг повезет урвать энергоресурсов по умеренным ценам, а выполнение 30 дорожных карт заволокитить.


Однако Кремль хорошо изучил повадки белорусского руководства и намерен выдавать вознаграждение мелкими порциями сугубо по мере выполнения дорожных карт. Например, компенсация за налоговый маневр (а это сотни миллионов долларов в год) – в лучшем случае с 2022 года, и то если заработает общий налоговый кодекс.

Короче, если хотите, братья-белорусы, ресурсов подешевле, будьте добры выполнять все пункты от и до, весь пакет. А выполните – будет подготовлена почва и для гробовой 31-й карты.

Как усилить ресурс сопротивления?

Так что Лукашенко не отбился от плана тихой инкорпорации, а всего лишь, вероятно, отсрочил перспективу. Свежие заявления Путина и Медведева подтверждают, что Москва намерена аккуратно дожимать, когда у союзника иссякнет ресурс сопротивления.

Чтобы усилить этот ресурс, нужно проводить экономические реформы, диверсифицировать внешнюю торговлю и политику, запускать диалог с обществом, растить политический класс и сознательных граждан.

Но в интервью «Эху Москвы» Лукашенко попытался дискредитировать протесты против интеграции, назвал их проплаченными. Белорусский вождь опасается политизации населения, видя в этом угрозу своему режиму.

Себя же Лукашенко назвал главным защитником суверенитета. Однако ахиллесова пята персоналистских режимов именно в том, что они замкнуты на одного человека. Пока Беларусь придавлена анахроничной моделью правления, она особенно уязвима перед имперской угрозой с востока.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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