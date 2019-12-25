ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией в Азии

26.12.2019 20:02 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Китайская интернет-компания Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости.

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

По состоянию на 20 декабря капитализация компании выросла на 60% по сравнению концом прошлого года - до 570 млрд долларов.



Среди мировых компаний по стоимости Alibaba находится между американскими Facebook, которая оценивается в 588 млрд долларов, и Berkshire Hathaway (554 млрд долларов), пишет ru.oxu.az
Крупнейшей по капитализации компанией в мире является саудовская нефтяная Saudi Aramco. Торги ее акциями начались 11 декабря, компания оценивается в 1,89 трлн долларов.


Следом идут пять подряд американских компаний: второй по стоимости фирмой в мире теперь является Apple (1,24 трлн долларов), третьей - Microsoft (1,2 трлн), далее - Alphabet, владеющая компанией Google (931 млрд), Amazon (886 млрд) и Facebook, говорится в рейтинге капитализации компаний издания.

Китайская Alibaba разместила акции на фондовой бирже Нью-Йорка в 2014 году, выручив 25 млрд долларов. В ноябре этого года начались торги акциями компании на бирже Гонконга. Инвесторы купили акции на бирже на 11 млрд долларов.

Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок - Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Китайская интернет-компания Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией Азии, а в мире она занимает седьмое место по стоимости.
 
Новости дня
Новости разные
 
Виктор Овчаров: «Невозможно готовить атлета, не имея высокий уровень квалификации тренера»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Soligorsk News
Радзiма
26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика