Alibaba стала крупнейшей по капитализации компанией в Азии

Как передает РИА Новости, об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.





По состоянию на 20 декабря капитализация компании выросла на 60% по сравнению концом прошлого года - до 570 млрд долларов.













ru.oxu.az Среди мировых компаний по стоимости Alibaba находится между американскими Facebook, которая оценивается в 588 млрд долларов, и Berkshire Hathaway (554 млрд долларов), пишет

Крупнейшей по капитализации компанией в мире является саудовская нефтяная Saudi Aramco. Торги ее акциями начались 11 декабря, компания оценивается в 1,89 трлн долларов.









Следом идут пять подряд американских компаний: второй по стоимости фирмой в мире теперь является Apple (1,24 трлн долларов), третьей - Microsoft (1,2 трлн), далее - Alphabet, владеющая компанией Google (931 млрд), Amazon (886 млрд) и Facebook, говорится в рейтинге капитализации компаний издания.





Китайская Alibaba разместила акции на фондовой бирже Нью-Йорка в 2014 году, выручив 25 млрд долларов. В ноябре этого года начались торги акциями компании на бирже Гонконга. Инвесторы купили акции на бирже на 11 млрд долларов.





Alibaba Group - крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок - Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.



