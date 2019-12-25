Изменятся ли цены на нефть в течение 2020 года?

Цены на нефть, вероятно, мало изменятся в течение 2020 года, поскольку действия ОПЕК+ по сокращению добычи будут уравновешены ростом производства в других странах, а перспективы спроса неясны, отмечают аналитики.





Они прогнозируют подорожание нефти в середине года на фоне повышения спроса со стороны развивающихся стран и мер ОПЕК+, которые приведут к снижению мировых запасов сырья, сообщает агентство Bloomberg.





Саудовская Аравия удивила рынок в начале декабря обещанием сократить добычу сверх обязательств, и это вместе с признаками оттепели в торговых отношениях США и Китая, которая может способствовать усилению спроса, побудило некоторых ведущих аналитиков пересмотреть прогнозы нефтяных котировок в сторону повышения.









Эксперты Goldman Sachs Group Inc. теперь ожидают, что марка Brent будет стоить в среднем $63 за баррель против прежней оценки в $60 за баррель. Стратегия ОПЕК сулит более сбалансированную, чем ожидалось ранее, динамику запасов, особенно в первой половине 2020 года, полагают они.





Средняя цена сорта WTI в 2020 году составит $58,5 за баррель, свидетельствует медианная оценка, составленная агентством на основании изучения прогнозов аналитиков после встречи ОПЕК+ в начале декабря. Сейчас WTI торгуется на уровне около $61 за баррель, а средняя цена с начала года составляет $56,95 за баррель. Нефть Brent в следующем году, как ожидается, будет стоить в среднем $64,25 за баррель против $67,2 за баррель во вторник.







