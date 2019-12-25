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Президент Беларуси: «Нам очень серьёзно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 26 декабря Президент согласовал новых руководителей «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но до этого обстоятельный разговор. Глава государства интересуется профессиональным опытом назначенцев.
Особое внимание Анатолию Бубену, который возглавил «Белгоспищепром». Его предшественник Александр Забелло покинул свой пост из-за коррупции в холдинге «Минск Кристалл». Он входит в концерн.
Игорь Шустов займет место генерального директора минского «Кристалла». В целом, производство крепких алкогольных напитков на особом контроле. Тем более сейчас, когда может измениться и управление отраслью, и ее структура.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поэтому нам очень серьезно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака и контролировать продажи на рыночных условиях. Это все равно рано или поздно, если мы будем ЕврАзЭС, даже в союзе Беларуси и России, нам придется это делать. Но найти новую эффективную форму контроля, чтобы люди употребляли (если кто-то это употребляет), пусть употребляют белорусского производства.
Анатолий Бубен, можно сказать, в теме. Работает в этой отрасли с 1999 года. Так что сразу возьмется за дело. Работы хватает. В состав «Белгоспищепрома» входит несколько десятков предприятий. Среди первоочередных задач – сохранить рынки сбыта и искать новые. Этому поможет модернизация.
Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:
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Президент Беларуси: «Нам очень серьёзно надо держать на контроле производство алкогольных напитков, табака»
Новости Беларуси. 26 декабря Президент согласовал новых руководителей «Белгоспищепрома» и «Минск Кристалла», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но до...
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