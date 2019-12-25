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«Мне очень не хватает его звонков». Гончаренко посвятил профессиональную победу Капскому

26.12.2019 21:26 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил присужденную ему награду лучшему тренеру Беларуси 2019 года основателю БАТЭ Анатолию Капскому, ушедшему из жизни в сентябре 2018-го на 53-м году жизни. Тренерскую карьеру Гончаренко начинал именно в БАТЭ, не раз приводил борисовчан к чемпионству и пробивался с ними в групповую стадию Лиги чемпионов.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Формула любого успеха — это, наверное, компетенция и страсть, — признался Виктор Михайлович в интервью АБФФ-ТВ, говоря о четвертой кряду победе на «Звездном мяче» в номинации «Лучший тренер Беларуси» и восьмой — в карьере. — Компетенция — ежедневное образование, которое для тренера никогда не заканчивается. А без страсти в футболе выиграть ничего невозможно. Работать без страсти неправильно. […] Хочу посвятить этот приз и все мои предыдущие [призы как лучшему тренеру] Капскому Анатолию Анатольевичу, который, к сожалению, «покинул наш мир». Этот человек столько для меня сделал! Посвящаю ему — своему другу, второму отцу, руководителю. Он помогал мне на протяжении всей карьеры. Мне очень не хватает его звонков, его поддержки, рекомендаций.

Видео: АБФФ-ТВ

Отметим, что, по слухам, лучший нападающий, лучший бомбардир и самый полезный игрок по системе «гол+пас» минувшего чемпионата Беларуси Илья Шкурин из РЦОР-БГУ может перейти как раз в ведомый Виктором Гончаренко ЦСКА.

 
 
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Виктор Гончаренко посвятил присужденную ему награду лучшему тренеру Беларуси 2019 года основателю БАТЭ Анатолию Капскому, ушедшему из жизни в сентябре 2018-го на 53-м...
 
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