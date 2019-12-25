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«Мне очень не хватает его звонков». Гончаренко посвятил профессиональную победу Капскому
Источник материала: Tut.by
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко посвятил присужденную ему награду лучшему тренеру Беларуси 2019 года основателю БАТЭ Анатолию Капскому,
— Формула любого успеха — это, наверное, компетенция и страсть, — признался Виктор Михайлович в интервью АБФФ-ТВ, говоря о четвертой кряду победе на «
Видео:
Отметим, что, по слухам, лучший нападающий, лучший бомбардир и самый полезный игрок по системе «гол+пас» минувшего чемпионата Беларуси Илья Шкурин из РЦОР-БГУ может перейти как раз в ведомый Виктором Гончаренко ЦСКА.
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Виктор Гончаренко посвятил присужденную ему награду лучшему тренеру Беларуси 2019 года основателю БАТЭ Анатолию Капскому, ушедшему из жизни в сентябре 2018-го на 53-м...
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