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«Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос». Какие поручения Александр Лукашенко дал новым руководителям
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко согласовал на должность новых руководителей в разных структурах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самое масштабное обновление – в руководстве райисполкомов. Есть изменения и в областной вертикали. Сменил председателя и крупный белорусский концерн.
Глава государства пояснил, чем вызваны кадровые решения, и поставил перед новыми руководителями вполне конкретные задачи. Самое главное – это экономика вверенных им областей. Понятно, что всегда есть трудности, но преодолевать их и есть основная управленческая задача и высшее мастерство.
До Нового года остается совсем немного. Во Дворце Независимости даже елку поставили. Но предпраздничная атмосфера – не повод расслабляться. Конец года – самое время поставить задачи перед новыми руководителями. Тем более в 2020-м страну ждут важные события. И на раскачку времени практически нет.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А если уже объективно говорить и сравнивать с другими странами, у нас совсем не плохой народ. Нормальные люди. Надо иметь терпение, надо идти к людям и надо работать с людьми. Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос в будущем.
Новые руководители – люди опытные. Так что сложностей не боятся. Кстати, самый большой кадровый апгрейд – на местном уровне. Обновления практически во всех регионах. Так, новые руководители сразу в 8 районах – Полоцком, Верхнедвинском, Толочинском, Наровлянском, Кореличском, Ошмянском, Костюковичском и Кричевском. Есть изменения в руководстве областных городов, а также Гомельского и Гродненского регионов – там новые заместители губернаторов. У всех руководителей – свои задачи и обязанности на местах, но цели-то общие. И в первую очередь – обеспечить благосостояние людей. А за этим вплотную стоит экономика.
Александр Лукашенко:
Поэтому люди, экономика и профессионализм по всем направлениям, которые будут входить в сферу вашей деятельности.
Развивать сельское хозяйство намерен новый председатель Костюковичского райисполкома. Тем более это, безусловно, его профиль. До назначения Александр Горбачевский контролировал ситуацию в этой сфере в Климовичском районе.
Александр Горбачевский, председатель Костюковичского райисполкома:
Но не стоит сбрасывать со счетов и промышленность. А особого внимания требуют убыточные предприятия. Ни для кого не секрет, что таких пока хватает. Как исправить ситуацию – еще одна задача повышенной сложности для новых руководителей.
Александр Лукашенко:
Также поздравляю всех вас с назначением на эти ответственные и очень интересные должности. Кроме руководителя предприятия, председателя райисполкома я в стране сегодня более интересных должностей не вижу.
В определенной мере это еще и творческая профессия. Многие вопросы требуют действительно нестандартного мышления. К примеру, взять Полоцкий район. Финансовая ситуация там пока далека от идеала. Но это регион с большим промышленным потенциалом. Раскрыть его в полной мере предстоит новому руководителю района Игорю Марковичу.
Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома:
Полоцк включен, согласно поручению Президента, в программу ускоренного развития. Все мероприятия комплексного плана будут направленны на улучшение благосостояния населения.
Кстати, в ближайшее время Президент намерен посетить Витебскую область, чтобы принять окончательное решение по стратегии ее развития. Этот опыт пригодится и в других регионах.
А тем временем аудиенции с главой государства ожидают другие пока еще претенденты на руководящие должности. Волнение не скрыть. Это и понятно: назначение ко многому обязывает.
Кадровые перестановки и в других отраслях. Сергей Терентьев будет представлять интересы Беларуси в Алжире. Марина Долгополова – наш представитель в СНГ. А Андрей Андреев возглавит консульство в Шанхае.
Обновления в руководстве Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, промышленности, а также юстиции. Сменился председатель в Комитете госконтроля Брестской области. Дмитрий Комлач возглавит НПЦ по механизации сельского хозяйства. Вячеслав Хрол вошел в состав Витебского облисполкома.
Этим людям придется решать много вопросов, а мерилом всего выступает здравый смысл и справедливое отношение к делу. Хотя, впрочем, на счету еще много качеств, которые новым руководителям в себе придется, возможно, только открыть.
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«Без поддержки людей мы не решим ни один вопрос». Какие поручения Александр Лукашенко дал новым руководителям
Новости Беларуси. Кадровый день у Президента. Александр Лукашенко согласовал на должность новых руководителей в разных структурах, сообщили в программе Новости...
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