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Видеофакт: Кольцо огня. На Земле увидели необычное солнечное затмение

26.12.2019 21:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ширина тени на поверхности Земли была чуть меньше 120 км. Максимум затмения отмечался в 07:17 утра по киевскому времени.


Сегодня, 26 декабря, произошло последнее солнечное затмение десятилетия, при этом оно было особенным - в какой-то момент Луна так закрыла Солнце, что вокруг, по каемке, образовалось "огненное кольцо".

Явление могли наблюдать в Азии, Австралии, Африке: смотрите GIF-картинку с картой, где и как его было видно.

Максимальная фаза (220 секунд) хорошо просматривалась на Аравийском полуострове, в Индии и Индонезии, пишет news.liga.net

Кольцевое солнечное затмение происходит, когда видимый диаметр Луны (проходящей в космосе между нашей планетой и светилом) меньше солнечного и блокирует большую часть солнечного света. Следующее полное солнечное затмение будет почти через год - 14 декабря 2020-го.


Видео: OdishaTV, Nur Hossain khan
 
 
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Ширина тени на поверхности Земли была чуть меньше 120 км. Максимум затмения отмечался в 07:17 утра по киевскому времени.
 
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