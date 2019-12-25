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Штаб ВМФ России возглавил белорус

26.12.2019 21:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адмирал Витко, проведший детство в Орше, участвовавший в оккупации Крыма, назначен начальником Главного штаба ВМФ России.

Адмирал Витко назначен на должность начальника Главного штаба ВМФ. Он родился в Витебске в 1961 году, а его детство прошло в Орше. Будущий адмирал окончил Черноморское высшее военно-морское училище им.Нахимова в Севастополе, с 1984 по 1996 год прошёл путь от помощника командира боевой части ракетного катера до командира дивизиона на Тихом океане. После продолжительного периода службы на разных штабных и командных должностях на ТОФе был переведён на Северный флот, где дослужился до заместителя командующего. В 2006-м Витко защитил кандидатскую диссертацию по стратегии и тактике современного морского боя. Это помогло оршанцу в будущем участвовать в оккупации части территории независимой Украины.


В 2014 году в должности командующего Черноморским флотом Витко получил звание адмирала и награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Также он участвовал в организации работы «Сирийского экспресса», который снабжал группировку российских войск в Сирии. В Украине против него заведено уголовное дело за участие в оккупации Крыма. Будучи командующим Черноморского флота РФ, Витко раздавал приказы российским военным, а украинским ставил ультиматумы, требовал сдаться.


Например, известна и интересная ситуация. Экипаж корвета ВМС Украины «Тернопіль» отказался сдаваться русским военным согласно ультиматуму, лично поставленному тогда ещё вице-адмиралом Витко. Командир корвета капитан 3 ранга Максим Емельяненко ему ответил «Русские не сдаются!». Удивлённый российский моряк спросил, является ли Емельяненко русским. Украинский командир подтвердил, что хотя у него и типичная украинская фамилия, по национальности он русский. Впрочем, как и часть экипажа украинского корабля. Однако, поскольку он давал присягу на верность народу Украины, то изменять ей, как и его подчинённые, он не намерен. После слов Емельяненко ошеломлённый Витко бросил своим подчинённым "Учитесь, как нужно служить с честью и совестью".
 
Теги: Витебск
 
 
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Адмирал Витко, проведший детство в Орше, участвовавший в оккупации Крыма, назначен начальником Главного штаба ВМФ России.
 
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