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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек

26.12.2019 22:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Печальная новость пришла вечером 26 декабря из Москвы – не стало Галины Волчек. Народная артистка СССР, известный режиссер и художественный руководитель театра «Современник» ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек

23 декабря Галина Волчек была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу с болью в груди. Несмотря на своевременную помощь врачей, ситуация резко ухудшалась. Специалисты диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Спасти режиссера с мировым именем медикам не удалось. Информации о дате и времени прощания пока нет.

Соболезнования родным и близким Галины Борисовны выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек

Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек

Люди в материале: Галина Волчек, Александр Лукашенко
 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. Печальная новость пришла вечером 26 декабря из Москвы – не стало Галины Волчек. Народная артистка СССР, известный режиссер и художественный...
 
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