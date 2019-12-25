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Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек
Источник материала: СТВ
Новости России. Печальная новость пришла вечером 26 декабря из Москвы – не стало Галины Волчек. Народная артистка СССР, известный режиссер и художественный руководитель театра «Современник»
23 декабря Галина Волчек была экстренно госпитализирована в Боткинскую больницу с болью в груди. Несмотря на своевременную помощь врачей, ситуация резко ухудшалась. Специалисты диагностировали у нее двустороннюю пневмонию. Спасти режиссера с мировым именем медикам не удалось. Информации о дате и времени прощания пока нет.
Соболезнования родным и близким Галины Борисовны выразил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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Новости России. Печальная новость пришла вечером 26 декабря из Москвы – не стало Галины Волчек. Народная артистка СССР, известный режиссер и художественный...
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