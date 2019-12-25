Хоккейная экстралига. «Юность» обыграла «Неман» и заняла 1 место в турнирной таблице

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Смена лидера в белорусской хоккейной экстралиге. В Минске «Юность» обыграла «Неман» и потеснила гродненский клуб с первого места в турнирной таблице, сообщили в программе «СТВ-Спорт.

Для «Немана» это, кстати, уже третье кряду поражение. В других матчах «Динамо-Молодечно» разгромило «Гомель», а «Шахтер» добился победы в игре с «Металлургом».



