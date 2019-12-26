Дочери Путина и Шойгу вошли в совет по физкультуре и спорту при правительстве

Глава «Иннопрактики» и гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» Катерина Тихонова стала членом правительственного совета по физкультуре и спорту, указано в постановлении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.





Кроме того, в состав совета вошли еще 27 человек, в том числе вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, Ирина Винер-Усманова, Татьяна Тарасова, Владислав Третьяк и Ксения Шойгу.





В постановлении задачами совета названы следующие направления работы в области физической культуры и массового спорта:





выдвижение и поддержка общественно значимых проектов;

обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития;

рассмотрение вопросов государственной поддержки и так далее.









«Иннопрактика» объединяет Центр национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ) и фонд «Национальное интеллектуальное развитие», руководителем которых является Катерина Тихонова. Она является участницей чемпионатов России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу.





Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.







