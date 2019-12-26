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Дочери Путина и Шойгу вошли в совет по физкультуре и спорту при правительстве

26.12.2019 23:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Целью созданного совета в постановлении правительства названа выработка решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития физической культуры и массового спорта

Глава «Иннопрактики» и гендиректор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» Катерина Тихонова стала членом правительственного совета по физкультуре и спорту, указано в постановлении за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева.

Кроме того, в состав совета вошли еще 27 человек, в том числе вице-премьер Ольга Голодец, министр спорта Павел Колобков, Ирина Винер-Усманова, Татьяна Тарасова, Владислав Третьяк и Ксения Шойгу.

В постановлении задачами совета названы следующие направления работы в области физической культуры и массового спорта:

выдвижение и поддержка общественно значимых проектов;
обсуждение актуальных вопросов и лучших практик развития;
рассмотрение вопросов государственной поддержки и так далее.

Ранее на эту новость обратила внимание русская служба Би-Би-Си.

«Иннопрактика» объединяет Центр национального интеллектуального резерва (ЦНИР, подразделение МГУ) и фонд «Национальное интеллектуальное развитие», руководителем которых является Катерина Тихонова. Она является участницей чемпионатов России, Европы и мира по акробатическому рок-н-роллу.

Ранее агентство Reuters сообщало, что Тихонова является дочерью президента России Владимира Путина. Официального подтверждения или опровержения информация не получала. В декабре 2015 года в ходе пресс-конференции Путин подчеркивал, что не будет обсуждать свою семью, в том числе из-за вопросов безопасности.
 
Теги: Новости
 
 
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Целью созданного совета в постановлении правительства названа выработка решений по общественно значимым инициативам, проектам и мероприятиям в области развития...
 
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