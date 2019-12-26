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Заместитель председателя Лидского райисполкома занял аналогичную должность в Гродненском облисполкоме
Источник материала: Lida.Info
В четверг, 26 декабря, Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба главы государства.
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Заместитель председателя Лидского райисполкома занял аналогичную должность в Гродненском облисполкоме
В четверг, 26 декабря, Александр Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы, сообщает пресс-служба главы государства. На место ушедшего в Парламент Виктора Лисковича...
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