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Иван Биончик стал новым главным тренером ФК «Гомель»

26.12.2019 22:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Накануне стал известен новый главный тренер футбольного клуба «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команду из города над Сожем возглавил 34-летний Иван Биончик, ранее работавший в минском «Луче» и могилевском «Дняпро».

Иван Биончик стал новым главным тренером ФК «Гомель»

По итогам минувшего сезона «Дняпро» занял 14 место в чемпионате и уступил брестскому «Руху» в стыковых играх за право выступать в элитном дивизионе. Также сообщалось о финансовых проблемах в команде.

Что касается «Гомеля», то он в минувшем сезоне занял 15 место в высшей лиге и теперь будет выступать в дивизионе рангом ниже.

Иван Биончик стал новым главным тренером ФК «Гомель»

Люди в материале: Иван Биончик
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Накануне стал известен новый главный тренер футбольного клуба «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команду из города над Сожем возглавил...
 
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