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Иван Биончик стал новым главным тренером ФК «Гомель»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Накануне стал известен новый главный тренер футбольного клуба «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команду из города над Сожем возглавил 34-летний Иван Биончик, ранее работавший в минском «Луче» и могилевском «Дняпро».
По итогам минувшего сезона «Дняпро» занял 14 место в чемпионате и уступил брестскому «Руху» в стыковых играх за право выступать в элитном дивизионе. Также сообщалось о финансовых проблемах в команде.
Что касается «Гомеля», то он в минувшем сезоне занял 15 место в высшей лиге и теперь будет выступать в дивизионе рангом ниже.
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Новости Беларуси. Накануне стал известен новый главный тренер футбольного клуба «Гомель», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команду из города над Сожем возглавил...
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