Минтруда установило новую расчетную норму рабочего времени на 2020 год

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Министерством труда и социальной защиты установлена новая расчетная норма рабочего времени на 2020 год в связи с изменениями в указ Президента о государственных праздниках и праздничных днях. Такая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.





"В связи с изменениями в указ Президента Республики Беларусь от 26 марта 1998 года №157 "О государственных праздниках, праздничных днях и памятных датах в Республике Беларусь" (2 января объявлен нерабочим днем) постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 декабря 2019 года №67 установлена новая расчетная норма рабочего времени на 2020 год", - проинформировали в ведомстве.

Расчетная норма рабочего времени на 2020 год при полной норме его продолжительности составит для пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье 2032 часа, а для шестидневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье - 2026 часов.

"В 2020 году количество рабочих часов при шестидневной рабочей неделе меньше, чем при пятидневной, потому что два нерабочих праздничных дня - 9 мая и 7 ноября - приходятся на субботу. Такая же ситуация складывалась, например, в 2009-м, 2010-м и 2015 годах", - отметили в министерстве.

Данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю и только для указанных режимов работы. "В организациях с иными режимами наниматель самостоятельно определяет расчетную норму рабочего времени календарного года с соблюдением норм ст.112-117 Трудового кодекса. Своим локальным нормативным правовым актом он устанавливает на соответствующий календарный год ее величину, которая будет являться для работников организации полной нормой продолжительности рабочего времени", - дополнили в Минтруда.