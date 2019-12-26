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Новые таможенные правила, Трудовой кодекс, тарифы ЖКУ и зарплаты что изменится с 1 января
Источник материала: Myfin
Вырастет базовая величина
Базовая величина
Увеличение
Повысится «минималка»
С 1 января 2020 года
Минимальную заработную плату
Обмен старых денег только в Нацбанке
В Беларуси «старые» денежные знаки можно будет
С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.
Провозить бытовую технику через таможню станет дешевле
С 1 января 2020 года при ввозе товара на территорию ЕАЭС понятие «неделимый товар»
Таможенную пошлину на посылки снизят
В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года
Вступит с силу новый Трудовой кодекс
В Беларуси в новом году вступят в силу изменения в
Начнет действовать обновленный Жилищный кодекс
С 1 января 2020 года будет действовать обновленный Жилищный кодекс. Документ регулирует ряд вопросов в жилищных отношениях, упрощает управление совместным имуществом. Основные изменения также связаны с проведением ремонта жилищного фонда, в том числе с функционированием счетов, на которых аккумулируется плата за
Подорожают услуги ЖКХ
Стоимость жилищно-коммунальных услуг в следующем году традиционно
Увеличится пенсионный возраст
В 2020 году на 6 месяцев увеличится
Продлена программа семейного капитала
Программу семейного капитала продлили до 31 декабря 2024 года. Семейный капитал будут назначать в рублях (базовый размер - 22,5 тыс. рублей). Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования и оплату лечения, формирование накопительной пенсии матери, оплату стоматологических услуг.
Изменится стоимость шенгенской визы
Ожидается, что в январе 2020 года может быть подписано соглашение с ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии. В результате шенген для белорусов подешевеет до 35 евро. Но надо иметь в виду, что до вступления в силу этого соглашения начнет действовать новый Визовый кодекс ЕС и стоимость шенгенских виз вырастет с 60 до 80 евро (со 2 февраля 2020 года).
Запрет на лов налима вводится в Беларуси
В рыболовных угодьях запрет на лов налима будет действовать с 25 декабря по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.
За нарушение запрета придется заплатить штраф в 27 базовых величин (в настоящее время 1 базовая - 25,5 рубля, с 1 января – 27 рублей).
Фото: Myfin.by
Источник: Myfin.by
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С 1 января 2020 года вырастет базовая величина и минимальная зарплата, вступит в силу новый Трудовой кодекс, повысятся тарифы на ЖКУ. Какие изменения ждут белорусов с...
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