Новые таможенные правила, Трудовой кодекс, тарифы ЖКУ и зарплаты что изменится с 1 января

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Вырастет базовая величина

Базовая величина изменится с 1 января 2020 года–с 25,5 рубля до 27 рублей. Ее в Беларуси повышают раз в год – с 1 января. Соответственно, вырастут размеры пошлин, сборов и штрафов, которые привязаны к базовой.

Увеличение базовой величины с 1 января 2019 года составило 1 рубль – с 24,5 до 25,5 рубля.

Повысится «минималка»

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Беларуси составит 375 рублей (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 августа 2019 г. № 582).

Минимальную заработную плату повышали в январе 2019 до 330 рублей.

Обмен старых денег только в Нацбанке

В Беларуси «старые» денежные знаки можно будет обменять на «новые» только в Национальном банке Республики Беларусь. Сделать это можно будет с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года включительно по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6. Обмен производится без ограничений и взимания комиссионного вознаграждения.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года станут недействительными.

Провозить бытовую технику через таможню станет дешевле

С 1 января 2020 года при ввозе товара на территорию ЕАЭС понятие «неделимый товар» не будет применяться . При ввозе в Беларусь крупной бытовой техники можно будет сэкономить на таможенных платежах.



Таможенную пошлину на посылки снизят

В странах ЕАЭС с 1 января 2020 года снизят лимиты беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях до 200 евро и 31 килограмма в месяц. Это предусмотрено решением ЕЭК по поэтапному сокращению норм. При этом со следующего года в 2 раза сократится таможенная пошлина за перевес посылок.

Вступит с силу новый Трудовой кодекс

В Беларуси в новом году вступят в силу изменения в Трудовой кодекс . Среди новшеств, в частности, увеличение выходного пособия (при увольнении из-за неполного рабочего времени), возможность во время отпуска трудиться по совместительству полный рабочий день или смену. Отцы по желанию смогут взять отпуск до 14 дней при рождении в семье ребенка. Предусматривается также гарантия занятости для добросовестных работников - заключение с ними долгосрочных контрактов.

Начнет действовать обновленный Жилищный кодекс

С 1 января 2020 года будет действовать обновленный Жилищный кодекс. Документ регулирует ряд вопросов в жилищных отношениях, упрощает управление совместным имуществом. Основные изменения также связаны с проведением ремонта жилищного фонда, в том числе с функционированием счетов, на которых аккумулируется плата за капремонт . Предусматривается компенсация за непригодное для проживания жилье и новшества для очередников и другие и изменения.

Подорожают услуги ЖКХ

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в следующем году традиционно повысится на $5 в эквиваленте. В 2019 году повышение тарифов проводилось в два этапа.

Увеличится пенсионный возраст

возраст выхода на пенсию и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой пенсии . Пенсионный возраст для мужчин составит 62 года, для женщин – 57 лет. Минимальный страховой стаж составит 17,5 года. В 2020 году на 6 месяцев увеличитсявыхода на пенсию и минимальный страховой стаж, необходимый для получения трудовой. Пенсионный возраст для мужчин составит, для женщин –. Минимальный страховой стаж составит

Продлена программа семейного капитала

Программу семейного капитала продлили до 31 декабря 2024 года. Семейный капитал будут назначать в рублях (базовый размер - 22,5 тыс. рублей). Деньги можно использовать на улучшение жилищных условий, получение образования и оплату лечения, формирование накопительной пенсии матери, оплату стоматологических услуг.

Изменится стоимость шенгенской визы

Ожидается, что в январе 2020 года может быть подписано соглашение с ЕС по упрощению визового режима и реадмиссии. В результате шенген для белорусов подешевеет до 35 евро. Но надо иметь в виду, что до вступления в силу этого соглашения начнет действовать новый Визовый кодекс ЕС и стоимость шенгенских виз вырастет с 60 до 80 евро (со 2 февраля 2020 года).

Запрет на лов налима вводится в Беларуси

В рыболовных угодьях запрет на лов налима будет действовать с 25 декабря по 28 февраля, сообщили БЕЛТА в Белорусском обществе охотников и рыболовов.

За нарушение запрета придется заплатить штраф в 27 базовых величин (в настоящее время 1 базовая - 25,5 рубля, с 1 января – 27 рублей).