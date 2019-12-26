Как ввозить елку, фрукты, мясо и алкоголь. Что и сколько можно беспошлинно привезти из-за границы

Источник материала: Tut.by

Многие белорусы предпочитают покупать подарки к новогодним праздникам, да и не только за границей. Причем не только у соседей — в Литве, Польше, но и в странах дальнего зарубежья. FINANCE.TUT.BY подготовил памятку для любителей заграничного шопинга, где напомнил, сколько и чего можно везти из-за рубежа в Беларусь, а что категорически запрещено привозить.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Техника, одежда, косметика и другие товары для личного пользования При покупке техники, одежды, обуви, косметики и прочих товаров для личного пользования, которые ввозить не запрещено, также стоит помнить про лимиты по весу и стоимости. Если ездить за границу реже одного раза в три месяца, то на человека можно привезти 25 кило товаров общей стоимостью до 500 евро. Если ездить чаще раза в три месяца, то нормы сокращаются до 300 евро по стоимости и 20 килограммов по весу. Если стоимость или вес товара, или то и другое превышают лимиты, то товары облагаются таможенными пошлинами и налогами по единой ставке 30% от их стоимости, но не меньше 4 евро за 1 килограмм лишнего веса или стоимости.

Продукты из мяса В Беларусь один человек может ввезти до 5 килограммов мяса. Это должна быть обязательно готовая продукция в заводской упаковке, произведенная и купленная в благополучной в эпизоотическом отношении стране. Информацию о странах, из которых нельзя везти продукты животного происхождения, можно посмотреть на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также в пунктах пропуска.

Овощи, фрукты, ягоды и орехи Овощей, фруктов, ягод и орехов можно привезти до 5 килограммов. Кроме того, на одного человека разрешено везти по одной дыне, арбузу и тыкве. Если вес этих товаров превышает 5 килограммов, то требуется фитосанитарный сертификат.

Алкоголь Без пошлины на одного совершеннолетнего человека можно привезти 3 литра алкогольных напитков или пива. Можно везти еще 2 литра алкоголя сверх нормы, но за каждый придется заплатить 10 евро. Безалкогольное пиво к спиртным напиткам не относится.

Пиротехника Ввозить пиротехнику, в том числе бенгальские огни, фейерверки, физлицам запрещено. Для перевозки такого товара необходимо учесть множество требований и различных нюансов, что для обычного человека проблематично. К примеру, пиротехнику нужно перевозить специальным транспортом. Кроме того, с уполномоченными органами следует согласовать маршрут перемещения.

Живая елка Также из-за границы можно привезти живую елку. Однако здесь нужно соблюсти некоторые требования. Во-первых, дерево должно пройти фитосанитарный контроль, в случаях когда это предусмотрено документами, в том числе решением Совета ЕЭК и решением комиссии Таможенного союза. Во-вторых, этот товар должен быть предназначен для личного пользования. В-третьих, он не должен превышать лимиты по весу и стоимости, отведенные для ввоза любых товаров для личного пользования. Живую елку нужно задекларировать, если превышены нормы беспошлинного ввоза по стоимости или весу и в случае, если требуется предоставить фитосанитарный сертификат.

Искусственная елка Из-за границы можно привезти и искусственную елку. Она ввозится по тем же правилам, что и другие незапрещенные товары.

Сигареты и табак Без уплаты пошлины каждый совершеннолетний может ввезти 200 сигарет либо 50 сигар или сигарилл, либо 250 граммов табака, либо все перечисленное общим весом не больше 250 граммов.

Живые цветы Живые цветы — не самый новогодний подарок. Но если хочется, то их без фитосанитарного сертификата можно ввезти из-за границы в Беларусь аж 3 букета. Под букетом в данном случае нужно понимать собранные вместе срезанные цветы, бутоны, листья, травы или другие растения, которых не должно быть больше 15 штук. Если везти больше 3 букетов, необходим фитосанитарный сертификат. А вот если хочется привезти цветы в горшках или саженцы, то фитосанитарный сертификат необходимо получить в стране их происхождения и предъявить у нас на границе.