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«Он три года обещает мне уйти из семьи - и не уходит. Как мне жить?». Психолог отвечает читательнице

27.12.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Читательница влюбилась в мужчину, который намного старше, и несколько раз поверила его обещаниям: сначала, что он будет хорошим отцом для ее ребенка, потом — что он уйдет из семьи, чтобы жить с ней и общей дочерью. Каждый раз обещания заканчивались обманом. Как разорвать этот круг из неоправданных надежд и разочарований? Отвечает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из «Центра успешных отношений».

Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована.

Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Я познакомилась с мужчиной, когда была на отдыхе в Париже. Он француз. Мне тогда было 28 лет, ему 42. У нас закрутился роман, он сказал мне, что находится в бракоразводном процессе с женой.


Фото: pinterest.com

Я забеременела — по его оплошности, можно сказать, очень быстро, спустя месяц знакомства. И он признался мне тогда, что он не в разводе, а женат и у него двое детей. И что ребенка он не хочет.

Мне пришлось прервать беременность, что я очень тяжело пережила. Трудно было потом вернуться в привычный режим жизни. После этого, спустя месяц, он снова стал звать меня в гости, мы оба чувствовали вину за то, что сделали, показалось, что на фоне этой общей вины возникла любовь. Он сказал мне, что сейчас готов и к серьезным отношениям, и к ребенку, если я этого хочу. Но сразу сказал, что разводиться не будет, но всем поможет и обеспечит.

Пока он не сказал мне эти слова, я не могла успокоиться. Мы решили исправить то, что сделали. Через некоторое время я снова забеременела. И на третьем месяце беременности он написал мне, что передумал и лучше мне не возвращаться в Париж.

Как я это пережила, не буду рассказывать. Я выходила всю беременность одна, без чьей-либо помощи, я родила здоровую девочку. Я растила ее самостоятельно. Когда дочке исполнился год, папа объявился и проникся к ней. Стал приходить к нам раз в неделю, чтобы посмотреть на нее. Приходил и снова исчезал.


Фото: pinterest.com

Я уже была в отчаянии и написала его жене, что он ее обманывает. Но ей, видимо, все равно, потому что у нее с ним комфортная жизнь, которую не хочется терять.

Сейчас моей дочке 2,5 года, и он стал наведываться часто. Я сказала ему, что больше так не будет продолжаться, я не любовница, а мать его дочери. Ребенку нужен отец, либо это ты, либо нет. На что он мне ответил, что будет жить с нами. И пообещал, что теперь точно все уладит. Он, с его слов, поговорил с женой, сказал ей, что хочет жить со мной и дочкой и что хочет развода.

Но когда пришла пора объявить все детям — он не смог им сказать. И лишь написал мне сообщение, что он пытался, но не смог. В итоге я чувствую себя полным ничтожеством. Три года я ждала, что он примет решение. Дала ему еще один шанс ради будущего нашей дочки. Но обожглась снова. Как мне сейчас себя вести? Ведь просто заблокировать я его не могу, так как у него есть право видеть дочь. Хотя очень бы хотелось вычеркнуть его уже раз и навсегда из своей жизни.

Комментарий психолога:

Анна Ефремова, психолог «Центра успешных отношений»

— Возможно, стоит попробовать сначала вычеркнуть из своей жизни не столько этого мужчину, сколько иллюзии, на которых вы пытались построить отношения не с реальным человеком, каков он есть, а с иллюзорным образом.

Вы написали: «В итоге я чувствую себя полным ничтожеством, дав ему еще один шанс ради будущего нашей дочки». Пожалуйста, отделите будущее вашей дочери от вашего будущего. У нее есть отец, и это был ваш выбор. Если отец хочет видеть дочь и принимать участие в ее жизни — это прекрасно, пусть делает это как может. Ваше же будущее и не обещало быть вместе с этим мужчиной на правах законной жены, ведь единственная правда, которую он сказал вам, — это то, что он не намерен оставлять семью. Вы больно обжигались с самого начала отношений, но продолжали их, жили в надеждах, терпели ложь, обещания, опять ложь…

Рассказывая свою историю, вы постоянно возлагаете ответственность за свои поступки на других: забеременели по его оплошности, секс у вас был вместе, но ответственность за беременность вы почему-то возложили на него. Вы пишете, что пришлось прервать беременность, но правда в том, что это тоже был ваш выбор. Далее вы пошли на поводу у его желаний, веря только словам, не обращая внимания на его поступки. Да, конечно, хочется быть единственной, но вы выбрали роль второго плана, согласившись на деструктивные отношения в роли любовницы. Почему так? В этом и заложена проблема достоинства и низкой собственной ценности.

В то время вы были похожи на маленькую очарованную девочку.

Бывает так, что девочка, не получившая достаточно отцовского внимания и признания, что она красивая и любимая им, вырастая, неосознанно стремится получить это внимание от более старших мужчин, и от женатых тоже. Когда рядом с ней оказывается тот, в ком она подозревает («отцовское») признание — она слушается и верит такому мужчине, не обращая внимания на его реальные поступки. Видя за ним такую желанную отцовскую фигуру: надежный, опытный, ответственный. Именно тот, которого так не хватало на определенном этапе детства. Ему она отдает ответственность за свою жизнь. Ей так важно его внимание, признание себя любимой! И даже боль отвержения привычна.

Травма еще и в том, что когда мужчина все же выбирает семью, не женится на любовнице, она получает двойной удар: «отец» снова выбрал не ее — и чувствует себя еще хуже, самооценка сильно снижается.

Похоже, что, желая прекратить эту связь, вы уже стоите на краю тяжести и унизительности этого положения. Но в этом и есть ресурс. Это значит, что вы взрослеете, осознавая свое достоинство.

Возможно, вы и сами поймете, как себя вести, когда сможете увидеть в нем обычного слабого мужчину, не устоявшего перед соблазном.

Когда вы осознаете, что хоть таким образом, но получили то, чего вам так не хватало: он, мужчина, признал вас как желанную женщину. И тогда у вас получится принять его выбор остаться в своей семье и хватит силы отгоревать конец этих неудавшихся отношений.

Вы не выбраны как жена, но признаны им как прекрасная женщина. Вы такая и есть. И не только для него. И, конечно, теперь у вас хватит силы пойти дорогой поиска достойного вас мужчины.

 
Теги: знакомства
 
 
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Читательница влюбилась в мужчину, который намного старше, и несколько раз поверила его обещаниям: сначала, что он будет хорошим отцом для ее ребенка, потом - что он...
 
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