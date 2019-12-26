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Противостояние Виктории Азаренко и Ли На вошло в топ-10 лучших за десятилетие

27.12.2019 08:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ВТА составила рейтинг десяти лучших теннисных противостояний второго десятилетия 21-го века. В топ попало противостояние белоруски Виктории Азаренко и китаянки Ли На.



Соперницы, в частности, встречались в финале "Australian Open"-2013 — белоруска тогда защитила свой титул.

10. Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 2:2
9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина) — 5:5
8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай) — 5:4
7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 0:3
6. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ли На (Китай) — 6:3
5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша) — 7:5
4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия) — 15:0
3. Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5
2. Мария Шарапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния) — 7:2
1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США) — 5:2
 
 
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ВТА составила рейтинг десяти лучших теннисных противостояний второго десятилетия 21-го века. В топ попало противостояние белоруски Виктории Азаренко и китаянки Ли...
 
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