В Швеции нашли новый способ интеграции мигрантов: их будут селить с пенсионерами

Deutsche Welle . Об этом сообщает





Авторы проекта SällBo считают, что это избавит пожилых людей от чувства одиночества, а мигрантам поможет интегрироваться в новой стране и культуре.









Программу начнут осуществлять в городе Хельсингборг. Пенсионерам выделят 31 квартиру, 20 - мигрантам в возрасте от 18 до 25 лет. Половина - для семей с детьми.

"Подобный способ расселения еще не практиковался ни в одной стране мира", - пишут создатели проекта.