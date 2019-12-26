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Светофор упал в сантиметрах от головы пенсионерки в Ярославле. Момент снял видеорегистратор

27.12.2019 09:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Ярославле шквалистый ветер ослабил конструкцию светофора, из-за чего тот буквально висел в воздухе. В конце концов светофор не выдержал и упал, а произошло это как раз в тот момент, когда внизу по пешеходному переходу шли люди. Момент падения попал в объектив видеорегистратора.

 
 
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