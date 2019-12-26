ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Пять человек стали богаче всей остальной России в полтора раза»

27.12.2019 09:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

За чертой бедности в России живет уже 12 млн человек.

«Пять человек стали богаче всей остальной России в полтора раза»
По данным Форбс, первая пятерка российских олигархов в 2019 году увеличила свое совокупное состояние на сумму в 27 миллиардов долларов (или на 1.7 триллионов рублей).

Всё остальное население России (то есть, 146,6 млн человек минус эти пять олигархов) увеличили свое совокупное богатство на 18 миллиардов долларов (или на 1,14 триллионов рублей), пишет известный российский блогер Эль Мюрид в своем блоге ЖЖ. Во все остальное население России входят также миллионеры и миллиардеры, не вошедшие в первую пятерку.

Пять человек стали богаче всей остальной России в полтора раза. Это и есть стабильность, о которой нам все время без устали говорит российское руководство и телевизор. Другой стабильности нет и не предполагается, так как любые предложения изменить существующее положение вещей объявляется государственным преступлением, в отношении недовольных ведется террор, а власть включает примитивную демагогию на уровне: "Вы что, хотите, как на Украине?"
 
При этом происходящее выглядит предельно логично - в ситуации сокращения или стагнации экономики обогащение немногих возможно лишь за счет обнищания остальных. И за чертой бедности (в России таким термином обозначается то, что во всем мире называется нищетой) живет уже 12 млн человек, а в состоянии бедности - более половины населения страны.

Решение проблемы между тем известно: увеличение национального богатства и его справедливое распределение между всем населением. Однако нынешние правители России просто не понимают, как увеличивать богатство страны, они умеют его только делить. И именно эту "стабильность" они будут защищать любой ценой.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За чертой бедности в России живет уже 12 млн человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
Светофор упал в сантиметрах от головы пенсионерки в Ярославле. Момент снял видеорегистратор
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика