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Французские балерины станцевали в знак протеста перед Гранд-Опера в Париже

27.12.2019 09:22 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Балерины Гранд-Опера под аккомпанемент музыкантов Симфонического оркестра Парижа во вторник устроили акцию протеста против планов президента Франции Эммануэля Макрона лишить их пенсионных привилегий.

Перед сотнями собравшихся балерины в белых пачках исполнили 20-минутный танец под музыку из балета “Лебединое озеро” на площадке перед входом в дворец Гарнье в Париже, пишет АФН.

Для членов главной балетной труппы Франции еще с 17-го века действуют специально оговоренные условия выхода на пенсию, включающие право на ее полное получение по достижении 42 лет, на 20 лет раньше, чем среднестатистический гражданин.

Танцовщики могут утратить эти привилегии, если Макрону удастся реализовать свою пенсионную реформу, нацеленную на повышение пенсионного возраста.


“Мы начинаем заниматься классическим танцем в возрасте 8 лет. К концу подросткового возраста у нас появляются хронические травмы, - сказала балерина Элоиз Жокевьель. - К 42 годам вы страдаете артритом, усталостными переломами, грыжами, а у некоторых уже стоят титановые протезы тазобедренного сустава”.

“Довольно трудно сохранять отличную форму после 42, но в 64 это невозможно”.

Забастовка балерин, как и всеобщая забастовка работников государственного сектора, продолжается с 5 декабря, что привело к отмене десятков представлений. По оценкам руководства Гранд-Опера, потерянная выручка от непроданных билетов составляет почти 8 миллионов евро.
 
 
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Балерины Гранд-Опера под аккомпанемент музыкантов Симфонического оркестра Парижа во вторник устроили акцию протеста против планов президента Франции Эммануэля...
 
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