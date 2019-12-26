Приберегите ваши деньги! Что выгодно покупать сразу после Нового года

Источник материала: Аргументы и факты

В декабре работодатели «закрывают» долги перед работниками, выплачивают тринадцатые зарплаты и другие премии. В кошельках и на банковских карточках соотечественников образуются приличные суммы, которые наши сограждане спешат потратить в торговых центрах. Праздничное настроение, как-никак.

Вообще, среди остальных праздников Новый год — лидер по расходам. К тому же в декабре продавцы традиционно «задирают» цены на новогодние товары, и если отложить их покупку на январь, то можно неплохо сэкономить. Рассказываем, что выгоднее покупать сразу после 31 декабря.

Елки, елочные игрушки, гирлянды

Чем ближе Новый год, тем больше очереди в магазинах, пробки на дорогах и, разумеется, выше цены. После 31 декабря елки, гирлянды, мишура, елочные игрушки теряют свою актуальность, а заодно и львиную долю стоимости.

Петарды и фейерверки

То же самое с петардами и фейерверками. После Нового года они будут никому не нужны, и их можно будет купить впрок на следующий год. Срок годности у этого товара долгий.

Духи, подарочные наборы, помады

Косметика и парфюмерия уверенно держатся в топе самых популярных подарков на Новый год. И их тоже можно купить впрок после 31 декабря, например, в качестве подарка на 8 марта.

Кстати, гели для душа, шампуни, бомбы для ванны, туалетные воды и т. д. в подарочных коробках будут стоить дешевле аналогичного товара без такой упаковки. Останется только извлечь средства из новогодней коробки.

Подарочные пакеты

Кстати, об упаковке. В январе за бесценок отдают и всевозможные пакеты, коробки и мешки, в которые можно положить подарок через год.

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Свитер с оленями и платье с блестками

После Нового года безжалостно снижается спрос на блестящие платья, свитеры с оленями, варежки со снежинками. Продавцы отдают их за бесценок. Чем не повод заранее обзавестись теплой кофтой или нарядом на корпоратив?

Смарфтоны, ноутбуки, холодильники

По данным социологов, после денег самым желанным подарком для россиян являются смартфоны. Продавцы об этом в курсе и в декабре взвинчивают цены на телефоны. И, кстати, не только на них, а вообще на любую технику: ноутбуки, фотоаппараты, холодильники, мультиварки и т. д. Со скидками продается лишь устаревшая и непопулярная техника.

Если вы планируете обновить смартфон или обзавестись новым холодильником, сделать это лучше в январе: в большинстве магазинов будут действовать настоящие скидки.

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Игрушки

Каждый родитель пытается создать для своего ребенка новогоднее настроение и положить под елку лучший подарок. Тут, конечно, малыша не обманешь: презент должен быть вручен 31 декабря. Понятное дело, что под конец года ни на какие скидки на детские товары рассчитывать не приходится. Но они будут в январе, и можно неплохо сэкономить, если купить ребенку игрушки/книги/наряды на следующий праздник.

Салаты, торты, алкоголь

Как рассказала "АиФ" менеджер по закупкам одного из столичных гипермаркетов Валентина З., каждый год магазины с лишком заказывают продукты и готовые блюда для праздничного стола покупателей. А покупатели никогда не раскупают всю заказанную еду. После Нового года супермаркеты распродают салаты, торты, мясные блюда и другой скоропортящийся товар.