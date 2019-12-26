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Рождественские подарки от «Ежедневника»!
27.12.2019 09:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По случаю Рождества и Нового года портал деловой информации «Ежедневник» дарит своим читателям и рекламодателям небывалые подарки.
Первый подарок для наших самых преданных читателей – бесплатное размещение статьи о вашем бизнесе, вашей идее, ваших мыслях и т.д. на нашем портале в позиции «Главная новость» стоимостью 400 рублей. Для подтверждения статуса нашего преданного читателя нужно прислать письмо на адрес
Второй подарок мы приготовили для наших рекламодателей. При покупке и оплате сразу 5 статей на «Ежедневнике» (
Так, например, купив 5 статей по Артикулу 1009, нужно будет оплатить не 1200 рублей, а всего 600 рублей. Либо оплатить 1200 рублей и получить право публикации 10 статей. По Артикулу 1008 вместо 2000 рублей, нужно будет оплатить всего 1000 рублей. Это прекрасная возможность для рекламных и коммуникационных агентств, а также для компаний, которые активно работают на информационном поле Беларуси. Акция действует дол конца января 2020 года. До этого периода необходимо подать заявку и оплатить ее.
Для заявок на получение подарков нужно написать на
*Цены указаны без НДС, при окончательном расчете добавляется НДС 20%.
*С техническими требованиями к статьям можно ознакомиться
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По случаю Рождества и Нового года портал деловой информации «Ежедневник» дарит своим читателям и рекламодателям небывалые подарки.
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