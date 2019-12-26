Рождественские подарки от «Ежедневника»!

Источник материала: Ежедневник





По случаю Рождества и Нового года портал деловой информации «Ежедневник» дарит своим читателям и рекламодателям небывалые подарки.

Первый подарок для наших самых преданных читателей – бесплатное размещение статьи о вашем бизнесе, вашей идее, ваших мыслях и т.д. на нашем портале в позиции «Главная новость» стоимостью 400 рублей. Для подтверждения статуса нашего преданного читателя нужно прислать письмо на адрес ss@ej.by в котором нужно назвать три самых понравившихся статьи портала за 2019 год. Не пугайтесь, судорожно вспоминать все публикации и судорожно лазить по порталу нет необходимости. В понедельник, 30 декабря, мы опубликуем итоговую статью, в которой укажем 30 самых популярных статей 2019 года. Для получения подарка нужно выбрать три публикации и в письме указать, почему вам понравилась та или иная статья. Можно хоть одним предложением, главное, чтобы было понятно, что вы действительно читали. Подарок можно получить в течение января, а воспользоваться в течение всего 2020 года. Но спешите, количество подарков ограничено. На каждый месяц 2020 года мы выделили по четыре подарочных публикации, поэтому в письме-заявке на подарок необходимо также указать месяц, в котором вы хотите опубликовать статью. Конкретная дата оговаривается в начале указанного месяца.

Второй подарок мы приготовили для наших рекламодателей. При покупке и оплате сразу 5 статей на «Ежедневнике» ( Артикул 1008 и 1009 по прайсу ) рекламодатель получает в подарок на выбор 50% скидку либо дополнительную публикацию еще пяти статей. Купленным пакетом и дополнительными статьями также можно будет воспользоваться в течение всего 2020 года. Каждой компании, индивидуальному предпринимателю или физическому лицу мы дарим только один подарок.

Так, например, купив 5 статей по Артикулу 1009, нужно будет оплатить не 1200 рублей, а всего 600 рублей. Либо оплатить 1200 рублей и получить право публикации 10 статей. По Артикулу 1008 вместо 2000 рублей, нужно будет оплатить всего 1000 рублей. Это прекрасная возможность для рекламных и коммуникационных агентств, а также для компаний, которые активно работают на информационном поле Беларуси. Акция действует дол конца января 2020 года. До этого периода необходимо подать заявку и оплатить ее.

Для заявок на получение подарков нужно написать на ss@ej.by . Для консультации по акции звонить по телефону +37529 758-12-46.

*Цены указаны без НДС, при окончательном расчете добавляется НДС 20%.

*С техническими требованиями к статьям можно ознакомиться здесь .