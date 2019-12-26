Этот футболист будет получать 32 млн евро в год. А ему всего 21

Источник материала: Tut.by

«ПСЖ» по-прежнему намерен продлить соглашение с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает tribuna.



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Спортивный директор парижан Леонардо предложил 21-летнему игроку сборной Франции новый 5-летний контракт с окладом 32 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до июня 2022 года. Ранее стало известно, что на форварда претендует «Реал».