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Этот футболист будет получать 32 млн евро в год. А ему всего 21
Источник материала: Tut.by
«ПСЖ» по-прежнему намерен продлить соглашение с нападающим Килианом Мбаппе,
Спортивный директор парижан Леонардо предложил 21-летнему игроку сборной Франции новый 5-летний контракт с окладом 32 млн евро в год, сообщает журналист Николо Скира.
Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до июня 2022 года. Ранее стало известно, что на форварда претендует «Реал».
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Мбаппе предложат новый 5-летний контракт
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