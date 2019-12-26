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Поздравить пациентов РНПЦ детской хирургии с Новым годом и скрасить больничный быт приехал Дмитрий Крутой

27.12.2019 10:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В эти предновогодние дни наряду с подарками маленьким белорусам не меньше нужны забота и внимание. Трогательный и самый добрый марафон продолжается в стране,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поздравить пациентов РНПЦ детской хирургии с Новым годом и скрасить больничный быт приехал Дмитрий Крутой

Так, накануне в Минске «Нашим детям» отделения кардиохирургии Республиканского научно-практического центра взрослые посвятили практически весь день. Поздравить юных пациентов с новогодними праздниками и скрасить больничный быт приехал первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

Поздравить пациентов РНПЦ детской хирургии с Новым годом и скрасить больничный быт приехал Дмитрий Крутой

Сейчас в отделении находятся 20 детей из разных регионов страны, которым сделана или предстоит операция на сердце. А потому наполнить их большой любовью, назло всем болезням, в эти дни особенно важно. 

Поздравить пациентов РНПЦ детской хирургии с Новым годом и скрасить больничный быт приехал Дмитрий Крутой


Дмитрий Крутой, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Общение с детьми всегда дает положительный заряд. Дети, которых мы сегодня поздравили, несмотря на то, что многие из них с очень сложными диагнозами и перенесли или еще перенесут сложную операцию, не унывают. Потому что они дети и ждут чуда, Нового года. Конечно, они рады Деду Морозу, Снегурочке, и этот маленький кусочек счастья, который во время акции «Наши дети» можно принести, думаю, их очень радует.

Поздравить пациентов РНПЦ детской хирургии с Новым годом и скрасить больничный быт приехал Дмитрий Крутой


И это ещё не все предновогодние визиты. Без подарков и праздничного настроения не останется ни один ребёнок. 

Люди в материале: Дмитрий Крутой
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В эти предновогодние дни наряду с подарками маленьким белорусам не меньше нужны забота и внимание. Трогательный и самый добрый марафон...
 
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