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Поздравить пациентов РНПЦ детской хирургии с Новым годом и скрасить больничный быт приехал Дмитрий Крутой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В эти предновогодние дни наряду с подарками маленьким белорусам не меньше нужны забота и внимание. Трогательный и самый добрый марафон продолжается в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, накануне в Минске «Нашим детям» отделения кардиохирургии Республиканского научно-практического центра взрослые посвятили практически весь день. Поздравить юных пациентов с новогодними праздниками и скрасить больничный быт приехал первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
Сейчас в отделении находятся 20 детей из разных регионов страны, которым сделана или предстоит операция на сердце. А потому наполнить их большой любовью, назло всем болезням, в эти дни особенно важно.
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Поздравить пациентов РНПЦ детской хирургии с Новым годом и скрасить больничный быт приехал Дмитрий Крутой
Новости Беларуси. В эти предновогодние дни наряду с подарками маленьким белорусам не меньше нужны забота и внимание. Трогательный и самый добрый марафон...
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