Начальник «Современника». Чем запомнилась Галина Волчек?

Источник материала: Аргументы и факты

Галина Волчек родилась в 1934 году в семье оператора и режиссера Бориса Волчека. Он работал с Михаилом Роммом, снимал фильмы «Пышка», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», а в 1972 году поставил военную драму «Командир счастливой "Щуки"». Когда ей было 13 лет, родители развелись, и она осталась с отцом. Позже Волчек вспоминала, что благодаря отцу у неё особое отношение к свету и тени.

«Мне нравится, чтобы было светло, полумрак на меня плохо влияет. Люблю подбирать гармоничное сочетание цветов в одежде... Может, у меня это генетическое: от папы, который был кинооператором и очень чётко и скрупулёзно отличал в этом смысле гармоничное от негармоничного», — рассказывала она.

После школы Волчек поступила в Школу-студию МХАТ, успешно окончила её и могла бы, наверное, выбрать стандартную дорогу молодой актрисы — играть в театре, сниматься в кино. Но она пошла другим путем — как и несколько её однокурсников и один преподаватель. Вместе с Олегом Ефремовым, Олегом Табаковым, Евгением Евстигнеевым, Игорем Квашой и другими выпускниками она приняла участие в создании театра-студии молодого актера. Через несколько лет этот театр получил имя «Современник» и прогремел на всю страну.





Сцена из спектакля театра «Современник» — «Баллада о невеселом кабачке». Актеры Галина Волчек и Олег Табаков. 1967 г. Фото: РИА Новости / Анатолий Гаранин

Первой ролью Волчек была Нюрка в спектакле «Вечно живые» по пьесе Виктора Розова — первом спектакле нового театра. Потом были Мать в спектакле «В поисках радости» по Розову, Грачиха в «Без креста», мисс Амелия в «Балладе о невеселом кабачке». Уже в начале 60-х Волчек пробует свои силы в режиссуре — её дебютом был спектакль «Двое на качелях» по Гибсону. Уже к концу 60-х она была заслуженной артисткой РСФСР и получила Государственную премию СССР — за участие в спектакле «Обыкновенная история».

В кино Галина Волчек снималась редко, хотя в целом её фильмография включает около тридцати картин. Но в основном это эпизодические роли, сыгранные ею в 1960-е и 1970-е годы. Например, она была служанкой в «Дон-Кихоте» Григория Козинцева (1957), покупательницей магнитофона в комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966), Волчицей в музыкальной сказке Леонида Нечаева «Про Красную шапочку» или Дюймовочкой в «Осеннем марафоне» Георгия Данелия.





Андрей Миронов и Галина Волчек в фильме «Берегись автомобиля» (1966). Кадр из фильма

При этом часть картин, в которых снималась Волчек (и все, которые она поставила как режиссер), — это фильмы-спектакли, телевизионные адаптации спектаклей «Современника». Театр оставался для неё главным делом на протяжении всей жизни — причем тот театр, в создании которого она принимала непосредственное участие и с которым жила на протяжении всей своей карьеры.

«По моей жизни бульдозером проехался театр», — говорила Волчек в интервью.

В принципе, понятно, почему роман с кино у Галины Волчек не сложился. Когда актрисы её поколения осваивали кинематограф и блистали на экранах, она вместе с Ефремовым строила «Современник». Полтора десятка лет — с середины 1950-х и до конца 1960-х — ушло на то, чтобы создать «сложившийся художественный организм», как написано в истории театра на сайте «Современника». А едва он был создан — с устоявшимся репертуаром и уникальным актерским коллективом — ушел в МХАТ художественный руководитель Олег Ефремов, к тому же взяв с собой ведущих актеров.





Галина Волчек, 1974 г. Фото: РИА Новости / Анатолий Гаранин

Театр собирались закрывать, а театральная пресса вальяжно рассуждала о том, что историческая миссия «Современника» исчерпана. Но это оказалось далеко от действительного положения дел: в 1972 году коллектив выбрал нового худрука — им стала Галина Волчек, а в театр пришли новые актеры — Марина Неёлова, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Авангард Леонтьев. И уже в 1973 году состоялась новая громкая премьера — спектакль по пьесе Чингиза Айтматова и Калтая Мухамеджанова «Восхождение на Фудзияму». Потом был «Эшелон» по пьесе Михаила Рощина, тоже поставленный Галиной Волчек, и множество других спектаклей. Театр делал спектакли по повестям Константина Симонова («Из записок Лопатина», «Мы не увидимся с тобой»), по произведениям Бориса Васильева («Не стреляйте в белых лебедей») и Григория Бакланова («Навеки девятнадцатилетние»). В 1989 году Волчек поставила «Крутой маршрут» по автобиографической книге Евгении Гинзбург.

Правда, уже в новом веке снова начались разговоры, что «Современник» уже не тот и он не соответствует своему названию — мол, в репертуаре театра много классических произведений и мало пьес современных авторов.

«Театр не может быть просто калькой с жизни. Театр не газета, которая пишет о последних происшествиях. Перед театром стоят совершенно другие задачи, более глобальные, глубинные, — отвечала на это Галина Волчек в интервью АиФ. — Когда ставится классика, вы всё равно говорите с современником о современном. Это вечные темы — любовь, дружба, чувство долга, предательство... Эти проблемы всегда будут интересны и важны для зрителя».



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Отметим, что Волчек была одной из самых титулованных худруков и режиссеров. Её награждали орденами, вручали профессиональные премии, в 1989 году она стала народной артисткой СССР. Она была одной из тех, у кого были все четыре степени ордена «За заслуги перед Отечеством».

В последние годы Галина Волчек часто болела, её несколько раз госпитализировали, но она всегда возвращалась в свой родной театр. Вот только уже в 2019 году, на сборе труппы перед новым, 64-м сезоном, она внезапно попросила себе помощника. При этом не было даже слухов, что Волчек собирается уходить — ведь театр действительно был для неё всем.

В декабре 2019 года Волчек была экстренно госпитализирована и впала в кому. Врачи подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких. По словам директора «Современника» Игоря Попова, причиной госпитализации стало воспаление легких.

«Я предпочитаю жить сегодняшним днём, здесь и сейчас. Если всё время вспоминать прошлое, это значит, что сегодняшнюю свою жизнь ты не живёшь. А я хочу жить настоящим: в нём много хорошего, если смотреть на жизнь позитивно», — рассказывала Волчек. Так она и жила — позитивно, ярко. Настоящая звезда