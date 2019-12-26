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В Казахстане объявлен общенациональный траур
Источник материала: Партизан
В Казахстане 28 декабря объявлен общенациональный траур
«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы», - написал его пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.
Самолет Fokker-100 пропал с радаров сегодня около 7 утра по местному времени. Он потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Алматы. Борт врезался в двухэтажное здание рядом с аэропортом в поселке Альмерек.
На борту самолета находилось 93 пассажира и 5 членов экипажа. 14 человек погибли на месте, еще один человек умер в больнице.
Среди погибших – выпускающий редактор портала Информбюро Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров.
К этому моменту установлены имена 8 погибших. В результате катастрофы пострадали 66 человек, 50 из них госпитализированы, 12 находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
Разбившемуся самолету - 23 года. Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года.
Авиавласти страны приостановили полеты самолетов Fokker-100, а также деятельность авиакомпании Bek Air.
МВД начало расследование по факту катастрофы.
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В Казахстане 28 декабря объявлен общенациональный траур
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