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В Казахстане объявлен общенациональный траур

27.12.2019 10:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Казахстане 28 декабря объявлен общенациональный траур

«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы», - написал его пресс-секретарь Берик Уали в Facebook.

Самолет Fokker-100 пропал с радаров сегодня около 7 утра по местному времени. Он потерпел крушение сразу после взлета из аэропорта Алматы. Борт врезался в двухэтажное здание рядом с аэропортом в поселке Альмерек. 

На борту самолета находилось 93 пассажира и 5 членов экипажа. 14 человек погибли на месте, еще один человек умер в больнице. 

Среди погибших – выпускающий редактор портала Информбюро Дана Круглова и председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров. 

К этому моменту установлены имена 8 погибших. В результате катастрофы пострадали 66 человек, 50 из них госпитализированы, 12 находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Разбившемуся самолету - 23 года. Сертификат летной годности воздушного судна был выдан в мае 2019 года. 

Авиавласти страны приостановили полеты самолетов Fokker-100, а также деятельность авиакомпании Bek Air.

МВД начало расследование по факту катастрофы.
 
 
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В Казахстане 28 декабря объявлен общенациональный траур
 
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