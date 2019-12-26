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Вергун стал главным тренером мужской баскетбольной сборной Беларуси

27.12.2019 10:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ростислав Вергун стал главным тренером мужской баскетбольной сборной Беларуси. Его кандидатуру утвердил исполком Белорусской федерации баскетбола.

Вергун сменил на этом посту Александра Крутикова, который работал с 2015 года. Председатель БФБ Максим Рыженков пояснил, что "главным показателем работы наставника в любом виде спорта является результат", а его сборная как раз не демонстрировала — в этом году не смогла пройти в основной раунд квалификации Евро-2021.

37-летнего Вергуна, главного тренера "Цмокаў-Мінск", Рыженков называет "представителем нового поколения тренеров", который "постоянно стремится к совершенствованию своих профессиональных знаний и навыков". Первым испытанием для него будут матчи квалификации чемпионата мира 2023 года. По их результатам будет принято решение "о целесообразности продления трудовых отношений". В тренерский штаб вошли Андрей Кривонос (ассистент главного тренера) и польский специалист Войтек Валих (тренер по общей физподготовке).
 
 
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Ростислав Вергун стал главным тренером мужской баскетбольной сборной Беларуси. Его кандидатуру утвердил исполком Белорусской федерации баскетбола.
 
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