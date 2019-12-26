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В Казахстане разбился самолёт с 95 пассажирами, есть погибшие. Подробности
Источник материала: KYKY>
Сегодня утром, 27 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air,
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Сначала СМИ сообщали, что погибли семь человек, потом это число выросло до 15. Еще 66 человек доставили в больницы с ранениями, около 20 из них находятся в критически тяжелом состоянии. Среди раненых восемь детей. Спасательные службы продолжают эвакуацию пассажиров на месте аварии.
По предварительным данным, причиной катастрофы стал отказ двигателя. Для расследования всех обстоятельств создана специальная комиссия. Тем временем министерство индустрии и инфраструктурного развития пока запретило полеты всех самолетов Fokker-100 – именно такое воздушное судно разбилось в Алма-Аты. Кроме того, работу авиакомпании Bek Air тоже приостановили. Весь ее парк состоит из самолетов этого типа.
Bek Air – казахстанская авиакомпания, она находится в Уральске. Была основана в 1999 году, ее флот состоит из семи Fokker-100. Bek Air – первый в Казахстане лоукостер, который регулярно летает в страны СНГ, Турцию, ОАЭ, Монголию и Китай. Есть информация, что разбившийся самолет эксплуатировался 23 года.
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Сегодня утром, 27 декабря, в Казахстане разбился пассажирский самолет авиакомпании Bek Air, пишет meduza.io. Он вылетал из аэропорта Алма-Аты с 95 пассажирами и пятью членами...
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