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СК рассказал, какие преступления совершаются в Беларуси чаще всего

27.12.2019 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Больше трети всех преступлений в Беларуси приходится на кражи. О том, какие преступления чаще всего совершаются в нашей стране, рассказала сегодня официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова в эфире «Радио Минск», передает пресс-служба СК.

Топ-5 статей Уголовного кодекса, по которым возбуждаются дела, выглядит по итогам 11 месяцев 2019 года так, пишет reform.by

На первом месте находится статья 205 «Кража». По ней возбуждено больше 29 тыс. уголовных дел, что составляет 34,8% от всех дел за этот год.

На втором месте находится современный вид краж — хищение с использованием компьютерной техники (статья 212). Таких уголовных дел с начала года возбуждено уже более 7 тысяч (8,75%). Притом раньше данная статья в рейтинг не попадала.


На третьей строке топа стоит статья 174 УК — «Уклонение родителей от содержания детей». По ней возбуждено более 6 тыс. дел (7,29% от всех дел за 11 месяцев).

Неизменно остается в «лидерах» статья 339 о хулиганстве. По ней возбуждено более 4,6 тыс. дел (5,58%).

И замыкает криминальный топ-5 статья о мошенничестве (209-я). По ней с начала года возбуждено более 4,5 тыс. уголовных дел, или 5,51% от их общего количества.
 
Теги: Минск
 
 
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Больше трети всех преступлений в Беларуси приходится на кражи. О том, какие преступления чаще всего совершаются в нашей стране, рассказала сегодня официальный...
 
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