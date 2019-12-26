Белорусское приложение Flo стало самым популярным в мире в категории Health&Fitness

Источник материала: Tut.by

Согласно сервису для аналитики Appannie приложение в сфере женского здоровья Flo стало самым популярным в App Store в категории Health&Fitness по итогам 2019 года. Если же учитывать данные и App Store, и Google Play, то оно находится на втором месте в после Mi Fit. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь Flo Дмитрий Гурский.

Работа над Flo началась летом 2015 года. Идея принадлежала известному белорусскому IT-предпринимателю Юрию Гурскому, который раньше был связан с проектами Viaden Media, sport.com, MAPS.ME и Masquerade. Сейчас компанией управляет брат Юрия — Дмитрий Гурский.

Отмечается, что Flo — первый женский календарь месячных и овуляции, использующий нейронные сети: искусственный интеллект учитывает персональные характеристики пользователей и создает прогнозы на 50 процентов точнее традиционных моделей. Активная месячная аудитория — 26 миллионов.