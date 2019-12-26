ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусское приложение Flo стало самым популярным в мире в категории Health&Fitness

27.12.2019 09:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Согласно сервису для аналитики Appannie приложение в сфере женского здоровья Flo стало самым популярным в App Store в категории Health&Fitness по итогам 2019 года. Если же учитывать данные и App Store, и Google Play, то оно находится на втором месте в после Mi Fit. Об этом на своей странице в Facebook сообщил сооснователь Flo Дмитрий Гурский.

Работа над Flo началась летом 2015 года. Идея принадлежала известному белорусскому IT-предпринимателю Юрию Гурскому, который раньше был связан с проектами Viaden Media, sport.com, MAPS.ME и Masquerade. Сейчас компанией управляет брат Юрия — Дмитрий Гурский.

Отмечается, что Flo — первый женский календарь месячных и овуляции, использующий нейронные сети: искусственный интеллект учитывает персональные характеристики пользователей и создает прогнозы на 50 процентов точнее традиционных моделей. Активная месячная аудитория — 26 миллионов.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что Flo - первый женский календарь месячных и овуляции, использующий нейронные сети
 
Новости дня
Новости разные
 
На МКАД п'яная жанчына на Mitsubishi Pajero збіла пешахода на ўзбочыне
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Маяк Преднепровья

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика