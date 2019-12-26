|
Белорусское приложение Flo стало самым популярным в мире в категории Health&Fitness
Источник материала: Tut.by
Согласно сервису для аналитики Appannie приложение в сфере женского здоровья Flo стало самым популярным в App Store в категории Health&Fitness по итогам 2019 года. Если же учитывать данные и App Store, и Google Play, то оно находится на втором месте в после Mi Fit. Об этом на своей странице в Facebook
Работа над Flo началась летом 2015 года. Идея
Отмечается, что Flo — первый женский календарь месячных и овуляции, использующий нейронные сети: искусственный интеллект учитывает персональные характеристики пользователей и создает прогнозы на 50 процентов точнее традиционных моделей. Активная месячная аудитория — 26 миллионов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отмечается, что Flo - первый женский календарь месячных и овуляции, использующий нейронные сети
|
Свежие газеты
Архив (Разное)