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Список дня: критики назвали лучшие книги десятилетия
Источник материала: Партизан
«Прощай, 2019-й. Привет, 2020-й!», – подумали критики литературного ресурса LitHub и создали лендинг с подборками самых важных книг десятилетия всех форматов: от поэтических сборников и романов до научпопа.
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Пятёрка лучших романов десятилетия:
«Посещение отряда Гуна», Дженнифер Иган;
«Тысяча осеней Якоба де Зута», Дэвид Митчелл;
«Будда на чердаке», Джулия Оцука;
«Жена тигра», Теа Обрехт;
«Огнеметы», Рэчел Кушнер.
Пятёрка лучших книг научной литературы:
«Новый Джим Кроу», Мишель Александр;
«Бессмертная жизнь Генриетты Лакс», Ребекка Склут;
«Кровавые земли», Тимоти Снайдер;
«Тепло других солнц», Изабель Уилькерсон;
«Шестое вымирание», Элизабет Колберт;
Пятёрка лучших сборников рассказов:
«Дороже самой жизни», Элис Манро;
«10 декабря», Джордж Сондерс;
«Руководство для домработниц», Лусия Берлин;
«Бумажный зверинец», Кен Лю;
«Мое тело и другие субьекты», Кармен Мария.
Пятёрка книг, которые будут актуальны еще десять лет:
«Гражданин: американская лирика», Клаудия Ранкин;
«Исчезнувшая», Гиллиан Флинн;
«Маленькая жизнь», Ханья Янагихара;
«Щегол», Донна Тартт;
«Внесите тела», Хилари Мантел.
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«Прощай, 2019-й. Привет, 2020-й!», – подумали критики литературного ресурса LitHub и создали лендинг с подборками самых важных книг десятилетия всех форматов: от...
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