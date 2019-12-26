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Перевод Гражданского кодекса на беларусский язык завершат в 2020 году

27.12.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Национальном центре правовой информации состоялось заседание экспертного совета по переводу законодательных актов на беларусский язык.

Эксперты рассмотрели ход работы над Гражданским кодексом. Уже переведено 775 статей (разделы I–III, главы 30–47 раздела IV). Всего же в кодексе 1153 статей, объединенных в 8 разделов. Планируется, что его перевод будет завершен в 2020 году, пишет reform.by

Также в следующем году собираются перевести Трудовой кодекс, Кодекс о земле и Жилищный кодекс.

Ранее были переведены на беларусский языке Кодекс Республики Беларусь о браке и семье и Избирательный кодекс Республики Беларусь, сообщает Национальный правовой интернет-портал.
 
 
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В Национальном центре правовой информации состоялось заседание экспертного совета по переводу законодательных актов на беларусский язык.
 
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