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Бой состоится: Емельяненко принял вызов Кадырова

27.12.2019 09:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов президента Чечни Рамзана Кадрова, согласившись сразиться с ним.



Ранее Кадыров присоединился к челленджу, в котором уже поучаствовали известные в России спортсмены, вызвавшие на поединок Емельяненко, и также решил сразиться с бойцом ММА и по совместительству своим другом.


"Рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан. Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение. Я готов выйти с тобой и выступить", - написал на своей странице Емельяненко, ранее он репостнул и вызов Кадырова.

Боец отметил, что право выбора места и правил остается за президентом, однако намекнул, чтобы Кадыров готовил боксерские перчатки.

Ранее Емельяненко одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в поединке по правилам бокса, затем бойца вызвал на бой олимпийский чемпион Рахим Чахкиев.
 
 
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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принял вызов президента Чечни Рамзана Кадрова, согласившись сразиться с ним.
 
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