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В Индии родители зарыли в землю детей-инвалидов
Источник материала: Партизан
В городе Гулбарга индийского штата Карнатака родители зарыли своих детей с ограниченными возможностями здоровья по горло в землю.
Как передает Yeni Akit, кадры инцидента были опубликованы в местных СМИ и вызвали общественный резонанс.
Так, группа суеверных горожан закопала своих детей-инвалидов и держала их под палящим солнцем, надеясь на чудесное исцеление.
На фото видно, как один из детей плачет и мать пытается его успокоить, двое других детей на заднем плане находятся в состоянии шока.
По факту правоохранительные органы начали расследование.
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В городе Гулбарга индийского штата Карнатака родители зарыли своих детей с ограниченными возможностями здоровья по горло в землю.
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