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В Слониме столкнулись Mazda и автокран: погибли два человека

27.12.2019 10:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 27 декабря в Слониме на улице Горького столкнулись автокран МАЗ и легковой автомобиль Mazda. По словам работавших на месте спасателей, в результате ДТП погибли два человека, сообщает «Газета Слонімская».


Фото: gs.by

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.


Фото: gs.by
 
 
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Утром в пятницу, 27 декабря, в Слониме на улице Горького столкнулись автомобильный кран МАЗ и легковой автомобиль Mazda. По словам работавших на месте спасателей, в...
 
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