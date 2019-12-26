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В Слониме столкнулись Mazda и автокран: погибли два человека
Источник материала: Tut.by
Утром 27 декабря в Слониме на улице Горького столкнулись автокран МАЗ и легковой автомобиль Mazda. По словам работавших на месте спасателей, в результате ДТП погибли два человека,
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства аварии выясняются.
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Утром в пятницу, 27 декабря, в Слониме на улице Горького столкнулись автомобильный кран МАЗ и легковой автомобиль Mazda. По словам работавших на месте спасателей, в...
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