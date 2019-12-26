За сутки в Минске сгорели три авто. В одном случае предполагают поджог

Источник материала: Tut.by

За сутки, с 26 по 27 декабря, в Минске трижды горели автомобили. Причины пожаров устанавливаются, один из них может быть связан с поджогом. Об этом сообщает МЧС Минска.



Фото: МЧС Минска

В четверг, 26 декабря, рядом с домом № 157 по улице Слободской горел автомобиль Peugeot 406. Пожар повредил электропроводку, аккумуляторную батарею, пластиковые элементы. Возгорание связано с коротким замыканием электропроводки.

По такой же причине горел грузовой автомобиль Mercedes-Benz 309D на улице Веры Хоружей, 37. Пожар случился вечером 26 декабря. Повреждена панель приборов, закопчен салон.

Около четырех часов ночи 27 декабря в МЧС сообщили, что загорелся легковой автомобиль Volkswagen Sharan. Это случилось рядом с домом № 23 на улице Наполеона Орды. Повреждены салон, моторный отсек, лакокрасочное покрытие, пластиковые элементы. Причина происшествия пока устанавливается, однако спасатели предполагают поджог.