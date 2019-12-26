«Яндекс» выяснил, что будет на новогоднем столе у белорусов

Источник материала: Tut.by

«Яндекс» выяснил, какие блюда будут на новогоднем столе белорусов. Судя по статистике поисковых запросов на кулинарную тематику в конце декабря, новогодняя ночь не обойдется без салатов. Самый популярный — селедка под шубой. А традиционный оливье занял только шестое место в топе новогодних блюд. И кажется, не все знают, как его готовить.



Фото с сайта ksonline.ru

Топ-10 новогодних блюд в поиске «Яндекса» выглядит очень салатным: на новогодний стол будут ставить селедку под шубой, салат из курицы с ананасами, «Цезарь», мясо по-французски, «Мимозу», оливье, торт «Наполеон», салат с крабовыми палочками, греческий салат и курицу в духовке.

Что касается одного из самых популярных салатов — оливье, то белорусы пробуют разные варианты. По запросу «что кладут в салат оливье» самый популярный ингредиент — колбаса. Однако есть и вариации, например креветки или семга.

Кроме того, к Новому году довольно часто в «Яндексе» ищут рецепты разнообразных рулетов. Из продуктов в таких запросах чаще всего упоминаются курица, скумбрия и свинина.