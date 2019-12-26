Православная церковь внесла изменения в порядок крещения детей

Источник материала: Ежедневник



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Теперь их можно крестить под иностранными именами, именами святых других православных церквей. Отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку — это прерогатива родителей.

Действовавшие ранее ограничения 26 декабря отменил Синод Русской православной церкви, участие в котором принял и Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.

Согласно решению Синода, отменены ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей.

"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)", — цитирует РИА Новости журнал заседания. Под именами "в иных национальных звучаниях" понимаются созвучные имена, например: Иоанн — Джон, Иоанна — Жанна.

Решение объясняется тем, что традиция наречения именем по святцам "не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями".