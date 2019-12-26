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Православная церковь внесла изменения в порядок крещения детей
27.12.2019 10:50 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: sovetzons.com
Теперь их можно крестить под иностранными именами, именами святых других православных церквей. Отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку — это прерогатива родителей.
Действовавшие ранее ограничения 26 декабря отменил Синод Русской православной церкви, участие в котором принял и Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел.
Согласно решению Синода, отменены ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена. Крестить детей теперь также можно под именами святых других православных церквей.
"Подчеркнуть недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других поместных православных церквей (или имена в иных национальных звучаниях)", — цитирует
Решение объясняется тем, что традиция наречения именем по святцам "не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других поместных православных церквях, в том числе в связи с тем, что месяцеслов Русской церкви не содержит имен всех святых, прославленных поместными церквями".
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Теперь их можно крестить под иностранными именами, именами святых других православных церквей. Отмечается, что по библейской традиции выбирать имя ребенку — это...
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