Дети, шеф, коллеги. Кому обязательно нужно дарить подарки на Новый год

Дети, начальник, классный руководитель ребенка, консьерж, няня, коллеги на работе, родные, друзья и даже друзья друзей. Людей, которым мы обычно покупаем новогодние подарки, можно перечислять бесконечно. Кому из них обязательно нужно преподносить презент 31 декабря, а кому нет, объясняет педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.
Наталья Кожина, "АиФ": — Татьяна Владимировна, есть какие-то категории людей, которым обязательно нужно дарить подарки на Новый год? Родные и близкие не в счет, их мы, разумеется, всегда поздравляем.
Татьяна Николаева: — Подарок — дело добровольное. Это скорее порыв души. Слово «обязательно» здесь не совсем уместно. С другой стороны, нужно учесть один важный момент: если человек что-то дарил вам на прошлый праздник, конечно, ему нужно ответить.
— Даже если это было год назад?
— Лучше ответить через год, чем бежать сломя голову в ближайший киоск и покупать там какую-нибудь ерунду, например, статуэтку в виде символа года. Принести подарок можно сразу после новогодних каникул или вообще поздравить человека уже с какой-то другой датой, 23 февраля или 8 марта. Главное, чтобы ваш презент был сделан от души, а не потому, что так надо.
— Следуя логике «подарок — дело добровольное», даже шефа можно оставить без презента?
— Можно, конечно. Но, если вы все-таки хотите поздравить человека, помните, что во взаимоотношениях начальника и подчиненного все очень тонко устроено. Индивидуальные подарки боссу этикетом запрещены. Любые презенты лучше преподносить от всего коллектива. Однако замечу, что, когда вы со своим шефом работаете уже очень давно, у вас слаженная команда, конечно, можно закрыть глаза на это правило.
Например, вы много лет являетесь секретарем или помощником. Естественно, вы, как никто другой, знаете расписание своего начальника, его привычки и вкусы. Можно подарить ему бутылочку любимого виски или билеты в театр, ведь именно вы в курсе, что первого января он еще будет в Москве, а второго уже улетит куда-нибудь. В этой ситуации ваш шеф абсолютно точно не воспримет подарок как способ выслужиться перед ним. Это очень важно.
— Насколько щедрым может быть коллективный подарок на Новый год для начальника?
— Коллективный презент не должен поражать своей заоблачной ценой, поскольку шеф в любом случае получает больше, плюс вы просто можете поставить его в неловкое положение. Новый год — не персональный праздник, это не день рождения, лучше дарить что-то приятное и трогательное. Поставьте начальнику елку, на которой вместо шаров будут пожелания от всех работников, или купите виски, который он любит.
— Что вы скажете по поводу такой категории, как учителя, воспитатели или няни? Некоторые родители считают своей прямой обязанностью осчастливить педагога подарком.
— Если кому-то очень хочется оказать знак внимания учителю, пожалуйста, это его право. Например, ребенок младших классов может сделать открытку или любой другой подарок своими руками. Если же вы хотите что-то купить, то опять же пусть это будет коллективный подарок, например, какие-то сладости или букет из еловых лап с новогодними игрушками. Не надо превращать Новый год в возможность выслужиться перед педагогом или подкупить его дорогим презентом, чтобы в следующем учебном году он ставил вашему Андрюше или Маше одни пятерки.
Что касается нянь, гувернанток, помощников по дому, в качестве подарка им вполне позволительно заплатить премию, так называемую 13-ю зарплату, а не чаевые в размере 100 рублей. Если у вас есть такое желание и возможность.
— Как быть, если идешь в гости, где будет много незнакомых или малознакомых людей? Обязательно ли их поздравлять?
— Здесь есть два варианта. Первый — вы можете обойти их своим вниманием, в этом нет ничего страшного. Второй — подарите им какие-то вещи, которые создают праздничное настроение: бенгальские огни, праздничные хлопушки. Главное, чтобы хозяева не были против такой пиротехники в доме.
— Но хозяевам вечера все-таки нужно что-то подарить?
— Желательно. Люди с хорошим воспитанием всегда приходят в гости с цветами для хозяйки. На Новый год букет, естественно, можно заменить еловой композицией. Кроме того, можно принести бутылку шампанского, шарик ручной работы. Торт тоже подойдет, но в этой ситуации лучше добавить фразу: «Это лично для вас, на стол ставить не обязательно». Дело в том, что по правилам этикета все продукты, которые приносят гости, обязательно должны оказаться на праздничном столе, а если меню четко продумано, то вы можете испортить планы хозяйки. И еще один момент: не стоит дарить что-то слишком дорогое, вы же не на новоселье пришли.
— Как быть с детьми наших друзей и знакомых? Им тоже нужно дарить подарки на Новый год?
— Детей я бы как раз отнесла к категории тех, кому все-таки стоит подарить подарки, хотя бы чисто символические. Например, сладости. Главное, чтобы родители были в курсе вашей затеи, потому что некоторым детям нельзя есть конфеты по состоянию здоровья. Игрушки тоже подойдут, но избегайте всего, что гремит и шумит. И вам будет спокойнее, и другим гостям тоже.