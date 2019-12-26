ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой

27.12.2019 11:09 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Плохой рождественский ужин это то, что разрушает атмосферу волшебства. Но, похоже, у людей появился задор, чтобы выяснить, у кого же было самое худшее блюдо вечером 25 декабря? 

Мы собрали девять примеров ужинов, которые вызвали грустные улыбки у тех, кому пришлось это есть. Итак, какое блюдо на ваш взгляд самое ужасное? 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/omarmcfc01 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/jack45sh 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/ellouiser_x 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/williamlisas 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/becwarno 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/ftblbrandon 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/Howley2002 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/_JoshFrankland 

Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Фото: twitter.com/TheWorstRPG 

Кстати, недавно мы показывали примеры блюд веганов.

Вот там еда выглядит здорово – здесь подробнее

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плохой рождественский ужин это то, что разрушает атмосферу волшебства. Но, похоже, у людей появился задор, чтобы выяснить, у кого же было самое худшее блюдо вечером...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дети, шеф, коллеги. Кому обязательно нужно дарить подарки на Новый год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
27.12.2019
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика