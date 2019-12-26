Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой

Источник материала: СТВ

Плохой рождественский ужин это то, что разрушает атмосферу волшебства. Но, похоже, у людей появился задор, чтобы выяснить, у кого же было самое худшее блюдо вечером 25 декабря?

Мы собрали девять примеров ужинов, которые вызвали грустные улыбки у тех, кому пришлось это есть. Итак, какое блюдо на ваш взгляд самое ужасное?



Фото: twitter.com/omarmcfc01



Фото: twitter.com/jack45sh



Фото: twitter.com/ellouiser_x



Фото: twitter.com/williamlisas



Фото: twitter.com/becwarno



Фото: twitter.com/ftblbrandon



Фото: twitter.com/Howley2002



Фото: twitter.com/_JoshFrankland



Фото: twitter.com/TheWorstRPG

Кстати, недавно мы показывали примеры блюд веганов.