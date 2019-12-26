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Худший рождественский ужин. Девять примеров, когда атмосфера праздника находится под угрозой
Источник материала: СТВ
Плохой рождественский ужин это то, что разрушает атмосферу волшебства. Но, похоже, у людей появился задор, чтобы выяснить, у кого же было самое худшее блюдо вечером 25 декабря?
Мы собрали девять примеров ужинов, которые вызвали грустные улыбки у тех, кому пришлось это есть. Итак, какое блюдо на ваш взгляд самое ужасное?
Кстати, недавно мы показывали примеры блюд веганов.
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Плохой рождественский ужин это то, что разрушает атмосферу волшебства. Но, похоже, у людей появился задор, чтобы выяснить, у кого же было самое худшее блюдо вечером...
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