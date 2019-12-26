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Прощание с Галиной Волчек пройдёт в «Современнике» 29 декабря

27.12.2019 10:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Последние аплодисменты народной артистке. Церемония прощания с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Прощание с Галиной Волчек пройдёт в «Современнике» 29 декабря


В последний путь ее проводят со сцены театра «Современник», художественным руководителем которого она была долгие годы. Печальная новость о смерти актрисы пришла вечером 26 декабря. Она ушла из жизни на 87-м году.

Ушла из жизни актриса театра и кино Галина Волчек

Прощание с Галиной Волчек пройдёт в «Современнике» 29 декабря

Галина Волчек оставила яркий след в истории кинематографа. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон», «Про Красную Шапочку». Поставила более 30 спектаклей. Неоднократно приглашалась на постановки в театры за рубежом.  

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Теги: Новости
 
 
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Новости России. Последние аплодисменты народной артистке. Церемония прощания с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   В...
 
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