То, что учить правила безопасности нужно с раннего возраста, – неоспоримый факт. Наиболее доступный вариант для малышей – игровая форма. Выполнив предлагаемые задания вместе с родителями, можно и играть, и азбуку безопасности изучать.
|
Учимся играя
27.12.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
То, что учить правила безопасности нужно с раннего возраста, – неоспоримый факт. Наиболее доступный вариант для малышей – игровая форма. Выполнив предлагаемые задания вместе с родителями, можно и играть, и азбуку безопасности изучать.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То, что учить правила безопасности нужно с раннего возраста, – неоспоримый факт. Наиболее доступный вариант для малышей – игровая форма. Выполнив...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)