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Учимся играя

27.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

То, что учить правила безопасности нужно с раннего возраста, – неоспоримый факт. Наиболее доступный вариант для малышей – игровая форма. Выполнив предлагаемые задания вместе с родителями, можно и играть, и азбуку безопасности изучать.

Учимся играя
Задание 1. Посмотри на картинку, составь рассказ. Кто из героев правильно ведет себя во время пожара, а кто нет?
Учимся играя
Задание 2. Посчитай, сколько извещателей на картинке. Цифру впиши в клеточку [ ] . Найди два одинаковых.
Учимся играя
Задание 3. Соедини точки.

 

 
 
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То, что учить правила безопасности нужно с раннего возраста, – неоспоримый факт. Наиболее доступный вариант для малышей – игровая форма. Выполнив...
 
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