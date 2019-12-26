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Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси-2019
27.12.2019 12:05 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Для полузащитника БАТЭ это уже третье подобное признание за последние пять лет,
Второе место занял защитник сборной Беларуси и российского "Краснодара" Александр Мартынович — 504, третье — хавбек национальной сборной и борисовского БАТЭ Станислав Драгун — 418.
Также большое количество баллов набрали Павел Нехайчик — 278 очков, Александр Гутор (оба — "Динамо" Брест) - 176, Илья Шкурин - 152, Иван Маевский — 151.
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Стасевич набрал 849 баллов (180 первых мест, 126 вторых и 57 третьих) в традиционном опросе "Прессбола".
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