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Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси-2019

27.12.2019 12:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси-2019
TUT.by

Для полузащитника БАТЭ это уже третье подобное признание за последние пять лет, сообщает издание.

Второе место занял защитник сборной Беларуси и российского "Краснодара" Александр Мартынович — 504, третье — хавбек национальной сборной и борисовского БАТЭ Станислав Драгун — 418. 

Также большое количество баллов набрали Павел Нехайчик — 278 очков, Александр Гутор (оба — "Динамо" Брест) - 176, Илья Шкурин - 152, Иван Маевский — 151. 

Игорь Стасевич признан лучшим футболистом Беларуси-2019
Шлем и игры. Чем белорусским болельщикам запомнился спортивный год?
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Теги: Брест
 
 
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Стасевич набрал 849 баллов (180 первых мест, 126 вторых и 57 третьих) в традиционном опросе "Прессбола".
 
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