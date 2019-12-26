Еще одно авиа-ЧП: самолет из Багдада в Минск экстренно сел в Ростове

Источник материала: Ежедневник

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фото: belnovosti.by Минск экстренно сел в Ростове">

Источник в экстренных службах сообщил, что незапланированная посадка произошла из-за отказа автопилота.

Летевший из Багдада в Минск самолет "Иракских авиалиний" 27 декабря совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов. Как сообщили ТАСС в аэропорту, посадка была предпринята по техническим причинам.

Источник региональных в экстренных службах сообщил, что посадка связана с отказом автопилота. По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321.

"Иракские авиалинии" является крупнейшим авиаперевозчиком Ирака.

Посадка прошла успешно.

Напомним, ранее 27 декабря стало известно о крушении пассажирского самолета в Казахстане .