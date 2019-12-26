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Еще одно авиа-ЧП: самолет из Багдада в Минск экстренно сел в Ростове
27.12.2019 12:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
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фото: belnovosti.by
Источник в экстренных службах сообщил, что незапланированная посадка произошла из-за отказа автопилота.
Летевший из Багдада в Минск самолет "Иракских авиалиний" 27 декабря совершил экстренную посадку в ростовском аэропорту Платов. Как сообщили
Источник региональных в экстренных службах сообщил, что посадка связана с отказом автопилота. По данным источника, речь идет о самолете Airbus A321.
"Иракские авиалинии" является крупнейшим авиаперевозчиком Ирака.
Посадка прошла успешно.
Напомним, ранее 27 декабря стало известно о
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Источник в экстренных службах сообщил, что незапланированная посадка произошла из-за отказа автопилота.
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