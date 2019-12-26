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Брестчане привезли в Минск картины, которые «оживают»

27.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Более двадцати брестских молодых художников представили свои работы на выставке «Зал прощания», которая открылась в столичной галерее «Арт-Беларусь».

Брестчане привезли в Минск картины, которые «оживают»

Экспозиция организована арт-комьюнити BOLT, а именно художниками Анной Редько, Аллой Броска, Евгением Щербачем и Мировладом Палачичем.

– Всё началось с нашего традиционного проекта «Усе разам», – рассказала Zarya.by Алла Броска. – В прошлом году у нас немного поменялся формат мероприятия: на выставке можно было познакомиться с творчеством не только брестских, но и минских художников. Тогда же директор галереи «Арт-Беларусь» Александр Зименко предложил попробовать организовать экспозицию работ наших мастеров в Минске, а если конкретно, то в зале №2.

Когда-то этот зал (еще до ремонта) часто использовался в качестве зала прощания с усопшими художниками. От этого факта и оттолкнулись организаторы, придумывая концепцию будущей выставки, которая должна была объединить довольно «разношерстных» авторов.

– Мы предложили тему прощания, и каждый переосмыслил ее по-своему, – отмечает Алла Броска. – У кого-то в работах прослеживается явная связь со смертью – например, поднимается проблема исчезновения редких видов животных, а кто-то, наоборот, решил посредством искусства попрощаться с уходящим годом и приступить к новым начинаниям.

Брестчане привезли в Минск картины, которые «оживают»

Всего «Зал прощания» дал возможность «высказаться» 26-ти брестским художникам. Некоторые из них презентовали здесь не одну, а сразу несколько своих работ. Выставка получилась очень разноплановая и разножанровая: тут можно увидеть скульптуры из металла, живопись (как классическую, так и абстрактную), инсталляции, диджитал-иллюстрации, видео-арт и арт-объекты.

– Кроме того, некоторые художники представили свои картины совершенно в новом, нетрадиционном формате – дополненной реальности, – говорит Алла Броска. – Для того, чтобы «прочесть» такую картину, необходимо сперва скачать на телефон приложение, с помощью которого можно увидеть, как изменится в итоге первоначальная картинка. Первых посетителей это очень впечатлило, поэтому мы думаем и дальше продолжать работать в таком модном направлении. 

Выставка «Зал прощания» будет работать до 20-х чисел января по адресу: г. Минск, ул. Козлова, 3 (2-й этаж). В планах организаторов – привезти экспозицию и в Брест.

Брестчане привезли в Минск картины, которые «оживают»

Брестчане привезли в Минск картины, которые «оживают»

Брестчане привезли в Минск картины, которые «оживают»

 
Теги: знакомства, Брест
 
 
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  Более двадцати брестских молодых художников представили свои работы на выставке «Зал прощания», которая открылась в столичной галерее «Арт-Беларусь». ...
 
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