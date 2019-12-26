Владимир Ващенко вручил награды работникам МЧС Брестчины

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте побывал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Владимир Ващенко. Владимир Александрович вручил государственные награды отличившимся работникам органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Брестской области. Торжественная церемония состоялась в международном волонтерском центре юных спасателей-пожарных Брестского областного управления МЧС .





Указом Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2019 года № 456 за образцовое выполнение служебных обязанностей награждены:

медалью «За безупречную службу» II степени:

подполковник внутренней службы ВАЛУЕВИЧ Виталий Витольдович, начальник отдела идеологической работы учреждения «Брестское областное управление МЧС»;

подполковник внутренней службы КАЧУЛА Александр Николаевич, начальник Ивановского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС»;

старший прапорщик внутренней службы ШУБИЧ Геннадий Иванович, начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 14 Дрогичинского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС»;





медалью «За безупречную службу» III степени:

подполковник внутренней службы ВЕРЕНИЧ Роман Алексеевич, главный специалист организационно-аналитического отдела учреждения «Брестское областное управление МЧС»;

прапорщик внутренней службы ЗИНЕВИЧ Владимир Иванович, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста № 11 Березовского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС»;

прапорщик внутренней службы КРАВЧУК Сергей Константинович, командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 2 Лунинецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС»;

старший прапорщик внутренней службы КУРАДОВЕЦ Василий Михайлович, старший водитель пожарной аварийно-спасательной части № 3 Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС»;

старший прапорщик внутренней службы НАВРОСЬ Андрей Петрович, начальник пожарного аварийно-спасательного поста № 12 Малоритского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС»;





прапорщик внутренней службы ПЛИТКО Андрей Иванович, старший пожарный пожарной аварийно-спасательной части № 1 Каменецкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС»;

майор внутренней службы ПУГАЧ Дмитрий Васильевич, главный специалист отдела организационного обеспечения государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны учреждения «Брестское областное управление МЧС»;

прапорщик внутренней службы ШЕВЧУК Валерий Викторович, водитель пожарного аварийно-спасательного поста № 13 Пружанского районного отдела по чрезвычайным ситуациям учреждения «Брестское областное управление МЧС».