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Простят ли Мирзиееву коллеги-диктаторы?
Источник материала: Партизан
The Economist признал Узбекистан "Страной года", что стало "дурным примером" для всего региона, которому другие лидеры государств Центральной Азии вряд ли последуют.
Когда три года назад Шавкат Мирзиеев стал президентом Узбекистана, набрав "всего" 88% голосов избирателей, от него ждали хотя бы легкого ослабления гаек, которые уж слишком сильно затянул его предшественник Ислам Каримов.
Но события, происходящие сейчас в этой стране, превзошли самые смелые ожидания его населения.
Из закрытых задворок Центральной Азии с крайне авторитарным правлением в ней день за днем стали пробиваться «ростки цивилизованности», и к концу уходящего года, когда в стране состоялись парламентские выборы, избиратели успели позабыть «ежовые рукавицы», в которых их держали раньше.
А выборы стали сенсацией, поскольку оказались самыми демократичными в истории независимости страны.
Заметили это не только узбекские граждане, но и западные эксперты. В частности, накануне выборов авторитетное британское издание The Economist признало Узбекистан «Страной года», совершившей большой прорыв в продвижении демократии.
Оно напомнило, что еще три года назад эта страна была «старомодной постсоветской диктатурой, закрытым обществом, в котором царили исключительная жестокость и некомпетентность». «Подтянуться» ей, конечно, еще надо и, вероятно, так оно и будет: ведь в помощь себе Мирзиеев, по данным издания, пригласил «иностранных технократов».
Но вернемся к собственно выборам. Явка на них составила не привычные для «диктатуры» 99,9%, а немногим более 71%, при общем количестве избирателей почти в 19 миллионов.
Наблюдателей было около 140 тысяч, из них более 800 — международных. А ОБСЕ на сей раз удостоило Узбекистан полноценной миссией. Наблюдатели отметили высокий уровень подготовки к голосованию и минимальное количество нарушений, не оказавших влияния на итоги.
А они таковы: кандидаты от Либерально-демократической партии получили в парламенте 43 мандата из 150, Демократическая партия «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение») — 35 мест, Народно-демократическая партия — 18 мандатов, Социал-демократическая «Адолат» («Справедливость») — 21 место, Экологическая партия — 11.
Полностью парламент пока не укомплектован, через 10 дней в него предстоит доизбрать еще 22 депутатов.
Вряд ли названия партий что-то говорят тем, кто не является гражданином Узбекистана. Но можно сказать, что в целом избиратели встали под «знамена» Мирзиеева — это своего рода благодарность за то, что он избавил их от страха репрессий, в том числе, за «неосторожное» высказывание собственного мнения.
В Узбекистане, и это даже подчеркнуто таким придирчивым критиком, как миссия ОБСЕ, «избирательная кампания прошла в условиях возросшего уважения властей к свободе слова», что позволило СМИ «широко освещать выборы», а гражданам и политическим партиям открыто критиковать власти.
Указывается также на вообще беспрецедентное в Узбекистане явление — «растущее влияние блогеров, рассматриваемых как наиболее важный источник независимых комментариев».
Также наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали фактов ущемления прав национальных меньшинств и многих других пороков, присущих государствам вообще, а Центральной Азии — в частности.
Что касается предвыборной гонки и дебатов кандидатов в депутаты. Она не выделялась ничем особенным, кроме одного: жарких споров о целесообразности вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз.
Пожалуй, более всех остальных ЕАЭС видится привлекательной для оппозиционной Народно-демократической партии. Для остальных наиболее характерна позиция, то есть ее отсутствие: «Да, но…» Вполне возможно, что эта дискуссия подкинута сверху как своего рода «пробный шар» для изучения общественного мнения.
В общем, на сей раз выборы в Узбекистане не были традиционными, хотя в определенных кругах считается, что это всего лишь «иллюзия». Но если не особенно злобствовать, то можно говорить о тенденции к осторожной ломке устоявшихся в Центральной Азии догм, далеких от цивилизованного общества.
Говорят также, что «демократия Мирзиеева» — это ненадолго, и Восток есть Восток — то есть авторитарное правление у него в «крови». Но авторитаризм авторитаризму — рознь. Он бывает и с человеческим лицом, и с волчьим оскалом.
Факт остается фактом — Мирзиеев дал людям вздохнуть, ведет выверенную многовекторную внешнюю политику, проводит экономические и иные реформы, больше на деле, чем на словах, демонстрирует уважение к людям. И все это — строго дозировано, без ажиотажа и шапкозакидательства — болезни «царьков» восточных стран.
Но какой пример он им подал — хотя бы «руководящим товарищам» государств Центральной Азии? Прямо скажем — плохой.
Теперь Узбекистан и «демократия Мирзиеева» многим станет поперек горла; с президентом Узбекистана будут сравнивать его коллег из ближайших стран, и часто — не в пользу последних. Простят ли они ему это?
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The Economist признал Узбекистан "Страной года", что стало "дурным примером" для всего региона, которому другие лидеры государств Центральной Азии вряд ли последуют.
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