На пожаре погиб житель д. Местковичи Пинского района

Источник материала: Виртуальный Брест

26.12.2019 года в 22-19 в Пинский ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Местковичи на ул. Широкой.





К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем, со слов соседей, внутри мог находиться человек.





Звеном газодымозащитной службы на полу под обрушившимися конструкциями в веранде был обнаружен погибший хозяин дома, 1967 года рождения.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри дома.

Причина пожара устанавливается.