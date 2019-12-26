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На пожаре погиб житель д. Местковичи Пинского района

27.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

26.12.2019 года в 22-19 в Пинский ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Местковичи на ул. Широкой.

На пожаре погиб житель д. Местковичи Пинского района

К моменту прибытия подразделений МЧС к месту вызова деревянный дом был полностью охвачен огнем, со слов соседей, внутри мог находиться человек.

На пожаре погиб житель д. Местковичи Пинского района

Звеном газодымозащитной службы на полу под обрушившимися конструкциями в веранде был обнаружен погибший хозяин дома, 1967 года рождения.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри дома.

Причина пожара устанавливается.

 
 
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  26.12.2019 года в 22-19 в Пинский ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Местковичи на ул. Широкой. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту...
 
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