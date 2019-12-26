|
На пожаре погиб житель д. Местковичи Пинского района
27.12.2019 12:40 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
26.12.2019 года в 22-19 в Пинский ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Местковичи на ул. Широкой.
К моменту прибытия подразделений
Звеном газодымозащитной службы на полу под обрушившимися конструкциями в веранде был обнаружен погибший хозяин дома, 1967 года рождения.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем уничтожена кровля, повреждены стены и имущество внутри дома.
Причина пожара устанавливается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
26.12.2019 года в 22-19 в Пинский ГРОЧС от очевидца поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Местковичи на ул. Широкой. К моменту прибытия подразделений МЧС к месту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)